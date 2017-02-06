تتويج ستة جياد في فئات البطولة المختلفة

«الأنباء» الشريك الإعلامي الرئيسي

يعقوب العوضي و«كونا»

نجاح باهر وحضور جماهيري محب للخيول حضر في ختام البطولة الدولية السادسة لجمال الخيل العربية لمهرجان الكويت الدولي للجواد العربي 2017 برعاية سامية وسط مشاركة 373 جوادا من أجمل الخيل العربية من الكويت و11 دولة عربية وأجنبية، وبرعاية «الأنباء» الشريك الإعلامي الرئيسي.

وأعرب المستشار بالديوان الأميري الفريق خالد عبدالله بودي في كلمة له على هامش البطولة عن الفخر والاعتزاز الكبيرين «بتمثيل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لحضور هذا المهرجان التراثي الكبير الذي يشهد حضورا مميزا من داخل وخارج الكويت».

وأشاد المستشار بودي بالتنظيم المميز لـ «بيت العرب» للمهرجان والذي أظهرته بهذه الصورة الجيدة، منوها بتعاون جميع ملاك ومربي الخيل مع المنظمين ما أدى إلى نجاح المهرجان الذي حظي بمتابعة جماهيرية غفيرة من عشاق هذا الموروث الشعبي.

واعتبر ان هذا الحضور المميز من أكبر مرابط الخيل في الكويت وخارجها دليل على تميز المهرجان، مهنئا ملاك ومربي الخيل الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة في كل مسابقات البطولة.

تتويج 6 جياد

وشهدت البطولة التي أقيمت على ميدان بيت العرب التابع لمركز الجواد العربي تتويج ستة جياد بفئات البطولة المختلفة.

وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج المهرة «اليمامة» لمالكها الأمير عبدالله بن فهد آل سعود من السعودية بلقب أجمل فلوة لعمر سنة وحصلت المهرة «بنت وافي الفيصل» للمالك فيصل العنزي على المركز الثاني في حين حصلت المهرة «منيفة» لمالكها حمد الواوان على المرتبة الثالثة.

منافسات الأجمل

وفي منافسات أجمل فلو والمخصص للجياد لعمر سنة أحرز المهر «هجرس الشقب» التابع لمربط الشقب من قطر على المركز الأول في حين حل المهر «منصور الخور» لمالكه ناصر المسند من قطر ايضا في المركز الثاني بينما حصل المهر «مشعال» لمالكه الأمير عبدالله بن فهد آل سعود من السعودية على المركز الثالث.

وفي مسابقة أجمل مهرة لعمر سنتين إلى ثلاث سنوات حصلت المهرة «رهف الزبارة» لمالكها الشيخ محمد علي الصباح من الكويت على المركز الأول فيما نالت المهرة «ال.ن.ج ستينة» لمالكها مبارك الخشاب من الكويت المركز الثاني متقدمة على المهرة «صافيات الشقب» لمربط الشقب من قطر التي حازت المركز الثالث.

وفي مسابقة أجمل مهر لعمر سنتين إلى ثلاث سنوات تمكن الجواد «زاهر المعود» لمبارك الخشاب من الكويت من احتلال المركز الأول في حين نال الجواد «صفوان ميار» لمالكه عبداللطيف الكندري من الكويت ايضا المركز الثاني فيما حصل المهر «فيفالدي» لمالكه الشيخ محمد علي الصباح من الكويت على المركز الثالث.

فئة الأفراس

وتوجت الفرسة «علياء» لمالكها عبدالله السداح من الكويت بلقب الأجمل في فئة الأفراس وهي الخيل من عمر أربع سنوات فأكثر تلتها الفرسة «سلفاتيكا» لمربط الواوان من الكويت بالمركز الثاني في حين جاءت الفرسة «اس أ منيرفا» لمالكها مبارك الخشاب من الكويت بالمركز الثالث.

وفاز الجواد «مرسل الشقب» لمربط الشقب من قطر بالمركز الأول لمسابقة أجمل فحل وهي الخيل من عمر أربع سنوات فأكثر وجاء الجواد «منتصر الزبير» لمربط النسيم والبابطين من البحرين ثانيا في حين أحرز الجواد «الفونسو» لمربط الواوان الكويتي المركز الثالث.

ومن المقرر ان يستأنف مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي 2017 في 17 الجاري بإقامة بطولة كأس الأمم الثانية لجمال الخيل المصرية.