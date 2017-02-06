يعقوب العوضي

رفع الجهاز الفني لفريق كرة الطائرة في كاظمة بقيادة المدرب الكسندر سنجيج حالة الاستعداد إلى درجة عالية من الجدية والتركيز على الأمور الفنية مع اقتراب مواجهته مع القادسية على صالة الأخير ضمن إطار منافسات المربع الذهبي للدوري الممتاز الأربعاء المقبل، حيث ركز المدرب على معالجة الأخطاء التي وقع بها اللاعبون في الجولات الأخيرة من القسم الثالث في البطولة.

وستقام الأربعاء المقبل مباراتان الأولى تجمع بين القادسية مع كاظمة، بينما يلعب الكويت مع العربي، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية بينما سيلتقي الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.