عبدالعزيز جاسم

قال مدير الفريق الأول لكرة القدم في الشباب علي كنكوني ان فريقه سيدخل مواجهة العربي في كأس سمو الأمير يوم الجمعة المقبل في الجولة الأخيرة من البطولة من أجل تحقيق الفوز حتى وإن كانت المباراة لا تقدم أو تؤخر في تأهل الفريق الذي فقد الأمل في بلوغ نصف النهائي، لذا دائما أقول للاعبين «ما في شي اسمه تحصيل حاصل» لأن الفوز دائما ما يعطي الفريق دفعة معنوية لقادم المواجهات فكيف إن جاء على فريق بحجم العربي، مشيرا إلى ان الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي بوريس نيشا منح اللاعبين راحة لمدة يومين استأنف بعدها الفريق تدريباته مساء أمس تحضيرا لمواجهة الأخضر والتي يسعى من خلالها الشباب الى تحسين مركزه في المجموعة.

إصابة الزنكي وبوحمد وفريدون

وأضاف كنكوني ان الفريق سيتأثر بغياب المدافع علي الزنكي بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي وهو ثاني لاعب ينتهي موسمه بعد علي مصطفى الذي تعرض لنفس الإصابة، مشيرا إلى أن الجهازين الإداري والفني يثقان بإمكانيات جميع اللاعبين وبلا شك سنجد البديل المناسب للزنكي وسد النقص العددي قبل استئناف بطولة الدوري التي نطمح من خلالها الى البقاء في دوري الأضواء والتي تحتاج إلى تواجد جميع اللاعبين بسبب ضغط المباريات المقبل، لافتا إلى ان المهاجم مسعود فريدون مازال يعاني من إصابة في كعب القدم يحتاج إلى وقت للتعافي منها، فيما ستتضح الصورة أكثر بالنسبة لإصابة عمر بوحمد في العضلة الخلفية وبلا شك سيكون جاهزا للدوري ومن المتوقع دخوله التدريبات خلال اليومين المقبلين.

ارتفاع مستوى الحكام

وأضاف كنكوني ان انتهاء بطولتي كأس سمو الأمير وكأس سمو ولي العهد سيجعل الفرق تركز على بطولة الدوري بصورة كبيرة دون الدخول في حسابات تؤثر على الفرق من خلال المواجهات في بطولة أخرى لذلك سنشاهد مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة لكن نتمنى في المقابل ارتفاع مستوى الحكام لأن الخطأ ممنوع وقد يتسبب في ضياع لقب أو هبوط فريق إلى دوري الدرجة الأولى لأن جميع الفرق ستخوض كل مباراة على أنها نهائي ما يستدعي تركيز الحكام بشكل كبير من أجل عدم الوقوع في خطأ قد يتسبب في ظلم فريق.