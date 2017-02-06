يعقوب العوضي

تستأنف مساء اليوم منافسات دوري دمج اليد على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية، حيث تقام ثلاث مباريات في إطار الجولة الثالثة عشرة من البطولة، ويلتقي الساحل (٤ نقاط) مع النصر (١٠ نقاط) الساعة ٤، بينما يتواجه اليرموك (٤ نقاط) مع التضامن (نقطتين) الساعة ٦ فيما يلعب كاظمة

(١٨ نقطة) مع الصليبخات

(١٤ نقطة) الساعة ٧:٣٠.

وستتجه الأنظار إلى مواجهة كاظمة مع الصليبخات لما تحمله من أهمية كبيرة في حجز المقعد الثالث في الدوري الممتاز لكاظمه وضمان استمرار الصليبخات في المنافسة على حجز مقعده مع بقية الكبار.

واكتفى الفريقان في الاستعداد المحلي وخوض مباريات مع الفرق المتواجدة ويتطلع البرتقالي بقيادة مدربه الوطني خلدون الخشتي إلى حصد النقطتين وضمان التأهل رسميا ولدى الجهاز الفني مقومات تساعده على تحقيق هدفه ممثلة بالعناصر المتميزة فنيا مثل يوسف الحداد وعبدالله السنافي وحارس المرمى المميز عبدالعزيز الظفيري إلى جانب سالم عبدالسلام وصانع الألعاب المتميز محمد مراد، ولا يقل الصليبخات شأنا، فالمدرب الوطني عباس طه نجح في الحفاظ على حظوظه حتى اللحظة ويتطلع للخروج بنتيجة إيجابية ولديه خبرات لاعبيه فيصل وحسين صيوان ليعيناه على الوصول بالفريق إلى بر الأمان.

اليرموك والمهمة الأولى

وفي لقاء اليرموك مع التضامن تتجه الأنظار نحو المدرب الجديد الكرواتي جاكشا لليرموك في الظهور الأول بعد المعسكر القاهري والذي استمر لأسبوعين تقريبا وعليه اليوم أن يثبت قدرته على قيادة الفريق بالصورة المطلوبة، ويركز الفريقان على الاستعداد لمواجهات دوري الدرجة الأولى بعد فقدانهما أمل التأهل إلى الدوري الممتاز رسميا.