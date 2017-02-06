حامد العمران

احتفظ أمين سر اتحاد الاسكواش «المنحل» من قبل الهيئة العامة للرياضة فايز المطيري بمنصبه كنائب للرئيس في الاتحاد الآسيوي للفترة الثانية على التوالي، وقد تمت تزكية المطيري كنائب للرئيس عن منطقة غرب آسيا إلى جانب الكوري كيم ونغ والهندي سيرنجا، وكان المطيري قد ترشح للمنصب عبر الاتحاد البحريني الذي ارسل ترشحه، حيث تسمح اللوائح والقوانين في الاتحاد الآسيوي لأي اتحاد محلي ترشيح أي شخص من دولة أخرى.

وكانت الانتخابات قد أقيمت امس الأول في هونغ كونغ على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادي وتم انتخاب ديفد موي (هونغ كونغ) رئيسا للاتحاد، وعقب الانتخابات تم تشكيل المكتب التنفيذي وبعد تشكيله عقد اجتماع لتشكيل اللجان وظفر المطيري برئاسة لجنة البطولات وتم تعيين رئيس الاتحاد السابق وليد الصميعي عضوا بلجنة البطولات كما تم تعيين الحكم سعيد سالمين في لجنة الحكام ونجح المدير الفني لنادي اليرموك بدر الرامزي في دخول لجنة التصنيف.

وبذلك يتواجد أربعة ممثلين من الكويت في لجان الاتحاد الآسيوي، علما ان الرباعي غادروا إلى هونغ كونغ للمشاركة في الانتخابات واجتماع الجمعية العمومية على نفقتهم الخاصة.