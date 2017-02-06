العربي لتحقيق فوز معنوي على حساب الفحيحيل

مبارك الخالدي

يشتد الصراع على حجز بطاقتي التأهل للمجموعة الثانية من بطوله كأس الأمير اليوم، إذ يشهد ستاد علي صباح السالم لقاء القمة بين كاظمة المتصدر (12 نقطة) والذي يخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات والساعي إلى حسم موقفه عندما يواجه الكويت الوصيف (9 نقاط) والذي تنتظره مواجهه صعبة مع السالمية الجولة المقبلة، وفي ذات التوقيت وعلى ستاد صباح السالم في المنصورية يلتقي السالمية الثالث (7 نقاط) والطامح لانتزاع بطاقه التأهل مع النصر الرابع (6 نقاط) والمتمسك بحظوظه القوية في التأهل إلى الدور النصف النهائي إذا ما حقق الفوز اليوم، ولحساب ذات المجموعة يلتقي العربي قبل الأخير (4 نقاط) مع الفحيحيل الأخير بنقطة وحيده وذلك على ستاد ثامر.

البرتقالي والأبيض.. صراع مثير

ويبدو الصراع مثيرا بين كاظمه والكويت لظروف الفريقين قبل المباراة فالبرتقالي أمام فرصه سانحة لتعويض ما فاته بعد مرحلة من التذبذب لكنه استعاد سريعا شيئا من بريقه بعد سلسلة من الانتصارات كان آخرها على حساب الشباب 3-2، بينما سقط الكويت في فخ فريق النصر بخساره مفاجأة أمام النصر 1-2 فتحت الباب على مصراعيه أمام نعظم فرق المجموعة للتأهل إلى الدور قبل النهائي.

ويدرك الجهاز الفني لكاظمة بقيادة الروماني فلورين ماتروك أن المباراة هي فرصته الأخيرة للتأكيد على جدارته في التواجد في مربع الكبار، وباستثناء غياب الحارس شهاب كنكوني لظروف خاصة تبدو قائمه الفريق البرتقالي زاخرة بنخبة لافتة من الأسماء المميزة خصوصا في خط وسطه الذي يعتمد على اللامركزية في التحرك بقيادة مشاري العازمي وطلال الفاضل وناصر الفرج والتونسي شاكر الرقيعي، وفي المقدمة عبدالله الظفيري وباتريك فابيانو ويوسف ناصر.

وعلي الجهة الأخرى، يخوض الكويت المباراة قادما من خساره مؤثرة أمام النصر بهدفين دون رد أجبرت الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب محمد عبدالله على إعادة حساباته للخروج إلى بر الأمان في البطولة التي يسعى الأبيض الحفاظ على لقبها، ويغيب عن الفريق فهد العنزي وحسين حاكم للإصابة كما تحوم الشكوك حول مشاركة سامي الصانع للسبب ذاته، ويعول الجهاز الفني على الحالة الفنية الرائعة لطلال جازع وعبدالهادي خميس الى جوار العاجي جمعة سعيد فضلا عن تواجد عبدالله البريكي والسيراليوني محمد كمارا.

السماوي والعنابي.. قوية

وفي لقاء لا يقل إثارة يسعى السالمية إلى تجاوز مفاجأة النصر الذي تمكن من الإطاحة بفريق الكويت القوي، ويخوض السالمية المباراة قادما من تعادل مثير مع العربي 1-1 كلفه فقدان نقطتين غاليتين.

وأجاد المدرب الوطني محمد دهيليس في الحفاظ على حيوية الفريق بعد الانتقالات المثيرة بالدفع بعناصر الشباب الواعدة، ويشكل الخط الدفاعي هاجسا بغياب سعد فؤاد للإيقاف وفهد المجمد للإصابة، ويعول دهيليس على خبرة حارس مرماه خالد الرشيدي وغازي القهيدي ومهارة نايف زويد وفيصل العنزي والأردنيين عدي الصيفي ومحمود زعترة وصالح راتب.

وفي الطرف الآخر، يأمل النصر بقيادة المدرب ظاهر العدواني استثمار الحالة المعنوية للاعبيه، ونجح العدواني بنسبة كبيره حتى الآن في زرع ثقافه الفوز في نفوس لاعبيه الشباب طلال العجمي ومشعل فواز ومساعد طراد ومحمد خالد والأداء الفعال للمحترفين السوري محمود البحر والغاني ارنست بارفو.

الأخضر لتحسين موقفه

وفي مباراة ليست مؤثرة، يسعى العربي إلى تصحيح مساره عندما يلتقي فريق الفحيحيل الذي خضع إلى الراحة الجولة الماضية، وتعتبر المباراة فرصه للجهاز الفني للأخضر للاستقرار على التشكيلة التي سيخوض بها منافسات الدوري وهو الأمل المتبقي لإنقاذ موسمه، ويعاني المدرب الصربي ميودراغ ييزيتش إلى غياب الانسجام بين لاعبيه بعد حلول اكثر من سبع لاعبين على قائمه الفريق.

وفي المقابل يأمل الفحيحيل تحقيق نتيجة إيجابية تبقى للذكرى مع الظروف التي يمر بها غريمه قبل مباراة اليوم.الكويت وكاظمة من يوقف الآخر؟ (الأزرق.كوم)