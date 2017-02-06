الأهداف ستحسم متصدر المجموعة الأولى

ناصرالعنزي - عبدالعزيز جاسم - مبارك الخالدي - أحمد السلامي

تأهل القادسية إلى الدور نصف النهائي لكأس سمو الأمير بعد فوزه على الساحل بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في الجولة قبل الأخيرة ضمن المجموعة الأولى ورفع رصيده إلى «16» نقطة مشاركا التضامن في الصدارة، وأصبحت مباراته الأخيرة مع خيطان لزيادة رصيده من الأهداف لحسم المركز الأول مع التضامن الذي سيلتقي الصليبخات في الجولة الأخيرة ويذكر ان مواجهة القادسية والتضامن انتهت بالتعادل 1 ـ 1.

لعب القادسية في ظل غياب عدد من لاعبيه للإصابة مثل مساعد ندا وضاري سعيد وعامر المعتوق وخالد ابراهيم ولعب المدرب داليبيور احمد الرياحي وخالد القحطاني وفيصل سعيد وسعود الانصاري في خط الدفاع، ونجح الأصفر مبكرا بفرض سيطرته بفضل جهود لاعبيه بدر المطوع وعبدالعزيز المشعان وصالح الشيخ رأس الحربة البرازيلي ديسلفيا الذي اقتنص هدفين في الشوط الأول في الدقيقتين «16 و43» بعد هجمتين منظمتين اجاد المشعان والمطوع في التحضير وأجاد ديسلفا في اللمسة الأخيرة وسجل هدفين باقتدار، ولم يتهدد مرمى احمد الفضلي بسبب اجادة المدافعين في ابطال كرات الخصم قبل وصولها للحارس.

اما الساحل فقد لعب بعناصر تفتقد الخبرة في مثل هذه المباريات، وارتد اللاعبون اغلب فترات الشوط الأول للدفاع عن مرمى الحارس عادل فريح، وكان خط الوسط بحاجة إلى تفعيل في ألعابه.

في الشوط الثاني، حافظ القادسية على سيطرته الهجومية واقترب من المرمى، وأضاع بدر المطوع فرصة ثمينة للتسجيل في حين نظم لاعبو الساحل هجمات خاطفة وتقدم الظهير الأيسر علي عتيج لمساندة الهجمة، واشرك مدرب الساحل لاعبيه احمد ارحمة وفرحان الفرحان بدلا من عبدالمحسن العجمي وهادي الحربي.

أدار المباراة الحكم علي الحداد ولم تكن هناك اخطاء تؤثر على النتيجة، وأنذر بدر المطوع وخالد القحطاني واحمد الرياحي من القادسية وبابا كار من الساحل.

فوز مستحق للتضامن

بلغ التضامن رسميا الدور نصف النهائي بعد فوزه المستحق على اليرموك بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد الشباب.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد أبناء الفروانية للنقطة الـ16 فيما ظل رصيد اليرامكة عند النقطة الخامسة.

وأنهى التضامن الشوط الأول بثلاثية تناوب على تسجيلها البرازيلي اندرسون فوتسا الذي استغل كرة عرضية ليحولها في المرمى (13)، وسجل الثاني يوسف العنيزان بعد مجهود فردي دخل على اثره لمنطقة الجزاء ليسدد كرة قوية عانقت الشباك (24)، ثم تمكن المدافع حسين الغريب من تسجيل الهدف الثالث مستغلا كرة عرضية وضعها برأسه على يسار الحارس علي العيسى (34).

وشهد الشوط الأول طرد لاعب اليرموك البرازيلي صامويل أوليفيرا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية (45).

وفي الشوط الثاني حاول التضامن تسجيل هدف رابع إلا أن اليرموك رتب صفوفه بصورة جيدة رغم النقص العددي لتنتهي المباراة على نتيجة الشوط الأول.

فوز أول لبرقان

وفاز الجهراء على خيطان بهدفين نظيفين سجلهما محمد سعد العجمي (14) وطلال مصطفى (36) في مباراة تحصيل حاصل بعد ان خرج الفريقان رسميا وفي رصيد الجهراء (9) نقاط بينما تجمد رصيد خيطان عند (6) نقاط.

وقد أقيمت المباراة على ستاد علي صباح السالم.

المباراة في مجملها كانت جيدة من الناحية الفنية خاصة من جانب الجهراء الذي بسط أفضليته خلال شوطي اللقاء واستفاد منها في مختلف النواحي بينما دخل خيطان معتبرا المباراة حصة تدريبية وإعدادا فنيا لمنافسات بطولة.

وعلى ستاد مبارك العيار حقق برقان فوزه الأول في البطولة وكان على حساب الصليبخات 3-0 ليرفع الفائز رصيده الى (5) نقاط فيما تجمد رصيد الصليبخات عند (9) نقاط سجل لبرقان كل من طارق اللقمان (17) واداما تراوري (31) ووسام الادريسي (85) وشهدت المباراة طرد لاعب برقان محمد درويش في الوقت بدل الضائع للمباراة لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.