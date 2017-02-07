عبدالعزيز جاسم

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم في الساحل عبدالرحمن العتيبي أنه راض عن أداء الفريق ككل رغم خسارته من القادسية 0-2 في الجولة السادسة من بطولة كأس سمو الأمير، مشيرا إلى أن أداء الفريق يتطور بشكل ملحوظ من جولة إلى أخرى وهو أمر مهم جدا قبل استئناف بطولة الدوري ومواجهة كاظمة في الجولة الـ 12، لافتا إلى أن الفريق تأثر الفترة الماضية بغياب عدد من لاعبيه المهمين في جميع المراكز من بينهم علي محسن وفرحان سعد وشبيب الخالدي.

وبين العتيبي أنه سيشرك عددا من لاعبيه الأساسين المتعافين مؤخرا من الإصابة في مواجهة برقان في كأس سمو الأمير بالجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، مشيرا إلى أن البقاء في الدوري الممتاز هو الهدف الأساسي الذي وضعه الفريق نصب عينيه منذ انطلاق الموسم، وسيحرص أبناء أبوحليفة على تحقيقه من خلال النتائج الإيجابية في المواجهات المقبلة.