أحمد السلامي

أشاد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء فهد علي بفوز فريقه المعنوي على خيطان بهدفين نظيفين دون رد قائلا: لقد بذل لاعبونا مجهودا كبيرا خلال منافسات بطولة كأس سمو الأمير واجتهدوا في محاولاتهم للتأهل، غير أن الحظ لم يحالفهم ولم يكتب لهم التأهل إلى الأدوار القادمة، إلا أننا راضون تماما عن المستوى والأداء خلال الفترة الماضية وسنعمل على إعداد وتجهيز الفريق لمنافسات بطولة الدوري والتي سنعمل على التركيز عليها وإعداد اللاعبين لها فنيا وبدنيا.

وأضاف: نجح لاعبونا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام خيطان حيث انتهت المباراة بهدفين نظيفين سجلهما محمد سعد العجمي وطلال مصطفى وهي مباراة كانت تهمنا من الناحية الفنية حيث يتم تأهيل وتجهيز اللاعبين لمنافسات الدوري، وهي فرصة كذلك للجهاز الفني لاختبار قدرات اللاعبين الجدد الذين تم ضمهم إلى صفوف الفريق مؤخرا.

ولفت إلى أن المحترف الكرواتي إيفان بيجيك يحظى بفترة من الراحة تمتد إلى أسبوعين، وذلك بناء على توصية من الجهاز الطبي الذي يشرف على علاجه من الإصابة وسيتم تأهيله ليكون جاهزا مع استئناف بطولة الدوري، مشيرا إلى أن الفريق مكتمل الصفوف ولا يعاني من نقص في الفترة الحالية.