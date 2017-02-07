أحمد السلامي

أشاد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي برقان محمد العسكر بمستوى أداء فريقه ونجاحهم في تحقيق الفوز على الصليبخات 3-0 في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس ضمن منافسات كأس سمو الأمير قائلا: رغم خروجنا من البطولة مبكرا إلا أننا قدمنا مباراة جيدة من الناحية الفنية وختمناها بنتيجة رائعة أسهمت بشكل كبير في رفع معنويات اللاعبين، حيث قدموا مباراة رائعة من كل النواحي الفنية والبدنية لاقت رضا واستحسان الجهازين الإداري والفني معا.

وقال: فريقنا دخل أجواء المباراة بقصد تقديم مستوى فني جيد والاستفادة من اللقاء والخروج بنتيجة إيجابية وتم لنا ذلك عبر الهدف الأول الذي سجله طارق اللقمان في الدقيقة 18 الذي حفز اللاعبين جميعا، ليأتي الهدف الثاني من المحترف تراوري في الدقيقة 36 وهو الهدف الذي أضفى نوعا من الارتياح ووضع الفريق في خانة الأمان، وجاء الهدف الثالث مسكا للختام بقدم المحترف التونسي وسام الإدريسي في الدقيقة 68 وهو ما ساهم في إنجاح الخطة المعتمدة للمباراة.

وأضاف: نعمل خلال الفترة الحالية على إعادة تأهيل وتجهيز الفريق لمنافسات بطولة الدوري حيث تم تدعيم خطوط الفريق بعدد من اللاعبين ومنهم الحارس نواف المطيري المعار من نادي الجهراء إضافة إلى الإيراني يوسف ولي الذي تم تسجيله باعتباره محترفا آسيويا وهو معار من نادي السالمية، إضافة إلى اليمني محمد باعباد الذي تم شطبه من سجلات النادي العربي وسجل في كشوف برقان لدى اتحاد الكرة وأصبح من ضمن لاعبينا، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تطوير المستوى العام للفريق الذي نعمل على إعداده وتجهيزه ليكون من ضمن الفرق القادرة على المنافسة.

وختم العسكر حديثه قائلا: نحن نعمل في نادي برقان وفق منظومة عمل متكاملة ونهدف من خلالها إلى توفير مختلف احتياجات الفريق لتمكينه من المنافسة خلال المواسم القادمة وهي مهمة صعبة إلا أنها لن تكون مستحيلة فنحن نتطلع إلى تحسين وضع الفريق تدريجيا وفق الخطة التي نعمل على تطبيقها فعليا.