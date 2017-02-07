عبدالعزيز جاسم

أكد المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم في القادسية زياد الشطي أن ما حدث بين لاعبي الفريق عبدالعزيز المشعان وأحمد الرياحي في غرفة الملابس بعد مواجهة الجهراء في الجولة قبل الماضية بكأس سمو الأمير مجرد عتاب تحول إلى مشادة كلامية بسبب بعض الأمور التي حدثت داخل الملعب ولم تصل لدرجة الهوشة أو التشابك بالأيدي، كما أشيع، ثم جلس اللاعبون مع الجهاز الإداري وتم احتواء الموقف سريعا.

وأشار الشطي إلى أن الجهاز الطبي بقيادة الكرواتي داليبور ستاركفيتش منح اللاعبين راحة من تدريبات أمس بعد الفوز والتأهل على حساب الساحل بهدفين دون رد في الجولة السادسة بكأس سمو الأمير، مشيرا إلى أن الفريق سيعاود التدريبات مرة أخرى اليوم وسينضم لباقي اللاعبين المصابان ضاري سعيد وعامر المعتوق وباتت مشاركتهما في اللقاء الأخير بدور المجموعات أمام خيطان بيد المدرب، لافتا إلى أن مساعد ندا وأحمد الرياحي سيغيبان للإيقاف، بينما مازال المدافع خالد محمد إبراهيم يتلقى العلاج.

وقال الشطي إن الأصفر دائما يلعب للفوز والصدارة وهذا ما سيفعله في مواجهة خيطان بغض النظر من سيكون منافسه في المجموعة الثانية في الدور نصف النهائي.