عبدالعزيز جاسم

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم في التضامن علي مهنا أن التأهل للدور نصف النهائي جاء بسبب ثمرة التعاون بين الجهازين الإداري والفني واللاعبين، مشيرا إلى أن صدارة المجموعة لا تشغل بالنا كثيرا لأننا سنواجه في نصف النهائي أحد أقوى الفرق حاليا بالدوري من المجموعة الثانية والذين نحترمهم جميعا لذلك طموحنا سيكون منصباً على بلوغ المباراة النهائية مهما كان المنافس، مشيرا إلى أن تراجع مستوى الفريق أمام اليرموك في الشوط الثاني أمر طبيعي بعد التقدم بثلاثية دون رد في الشوط الأول وطرد لاعبهم البرازيلي صامويل اوليفيرا، حيث حرصنا على تهدئة اللعب خوفا من إرهاق إصابة بعض اللاعبين، لافتا إلى أنه سيشرك عددا من اللاعبين الجدد في مواجهة الصليبخات المقبلة بختام دور المجموعات ببطولة كأس الأمير وذلك تجنبا لإصابة بعض اللاعبين وإرهاقهم وكذلك خوفا من حصول أحد اللاعبين الأساسيين على بطاقة حمراء او صفراء تحرمهم من المشاركة في الدور نصف النهائي.

وبين مهنا أن فريقه ومنذ بداية الموسم كان يحتاج لصبر فقط لكي تظهر النتائج بالصورة مميزة، مشيرا إلى أن هناك خطة عمل وحسابات أخرى للدوري من اجل البقاء في الدوري الممتاز لكن حاليا تفكيرنا منصب فقط على بلوغ نهائي كأس سمو الأمير، لافتا إلى أن صفوف فريقه مكتملة ولا توجد أي غيابات وهو أمر يعتبر مميزا كما أننا سنواصل اللعب الهجومي في قادم المباريات.

مكافأة المرشاد

أعلن مدير الفريق الأول في التضامن طلال المرشاد مكافأة لاعبي الفريق بـ 200 دينار لكل لاعب بعد الفوز على اليرموك بثلاثية دون رد والتأهل لنصف نهائي كأس الأمير.