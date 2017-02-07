مبارك الخالدي

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصليبخات أحمد عبدالكريم إن الخسارة أمام برقان ٣-٠ قبل ختام دور المجموعات بجولة واحدة في بطولة كأس الأمير لها أسبابها، فالمباراة انتهت قبل بدايتها مع التأهل الرسمي لفريق التضامن والقضاء على أحلامنا في المنافسة بشكل نهائي وبالتالي انعكاس هذا الأمر على معنويات اللاعبين وهنا اسجل تهنئتي لإخواني وزملائي في الجهاز الفني ولاعبي التضامن على هذا الإنجاز المستحق، كما لا نبخس حق برقان الذي حقق الفوز عن استحقاق، حيث ظهر الفريق في مبارياته الأخيرة بشكل مميز.

وقال: أمامنا أيام قليلة قبل انطلاق مباريات الدوري مجددا وهو الأهم بالنسبة لنا، إذ نهدف للبقاء ضمن الفرق المتأهلة للدوري الممتاز الأمر الذي يضعنا أمام خيار إعادة الحسابات مرة أخرى، وسيظهر الفريق بشكله المعهود بعد تعافي المصابين ومنهم مشعل ذياب ووصول المحترف السوري احمد قدور.