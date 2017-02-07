عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك البرازيلي جانسينيز داسيلفا إن الخسارة من التضامن بثلاثية دون رد في كأس الأمير جاءت بسبب النقص الكبير في صفوف الفريق والمتمثل بأحمد هاني وهاشم عدنان ومبارك البناي وعذبي شهاب، وجميعهم يعانون إصابات متفرقة باستثناء هاني الذي عانى وعكة صحيحة، مشيرا إلى أن المنافس ظهر بمستوى جيد في الشوط الأول ونحن ظهرنا بمستوى متواضع وتلقينا 3 أهداف ثم طرد البرازيلي صامويل أوليفيرا ما عقد موقفنا كثيرا في الشوط الثاني والذي تمكنا من خلاله ترتيب صفوف بشكل جيد ما جعلنا نبادله الهجمات لكن الأمور كما ذكرت قد حسمت في الشوط الأول.

وبين جانسنيز أن المباراة المقبلة أمام الجهراء في الكأس ستكون بمنزلة فرصة لانسجام المحترفين مع باقي اللاعبين تمهيدا لخوض المنافسة الاهم الدوري وتحقيق الهدف المنشود وهو البقاء في الدوري الممتاز.