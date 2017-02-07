عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في خيطان انور يعقوب ان الفريق لم يتأثر كثيرا بعد خسارته من الجهراء 0-2 في كأس الأمير لأن الفريق ودع المنافسة على البطولة منذ الجولة قبل الماضية لذلك الهدف الأساسي من مواجهة الجهراء كان تجهيز اللاعبين المصابين والمتراجعين بدنيا والذين جميعهم شاركوا في المواجهة وهم عبدالله حمد وحسين دشتي وفيصل العنزي وضاري حمد وعبدالعزيز أشكناني ومساعد الفوزان، مشيرا إلى ان مواجهة القادسية المقبلة في الجولة الأخيرة ستكون بمنزلة استعداد لمواجهة النصر في الجولة الـ 12 من الدوري. وأضاف يعقوب ان صفوف فريقه مكتملة باستثناء عبدالله عشوان الذي سيكون جاهز لمواجهة النصر.