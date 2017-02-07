يعقوب العوضي

تقام مساء اليوم مباراتان في إطار منافسات اليوم الثاني من الجولة الثالثة عشرة من دوري دمج اليد على صالة الشهيد فهد الأحمد في مقر اتحاد اللعبة في الدعية، ويلتقي الفحيحيل (١٤ نقطة) مع برقان بنفس الرصيد بينما يتواجه الجهراء ( ٩ نقاط) مع خيطان (بلا رصيد).

وتحمل مباراة الفحيحيل مع برقان أهمية كبيرة نظرا للفرصة القائمة للفريقين في التأهل إلى الدوري الممتاز مع الخمسة الكبار.

وجاءت استعدادات الفحيحيل عبر معسكر خليجي في الدوحة صقل من خلاله مهارات اللاعبين الشباب بينما اشرك العائدين عبدالرحمن نشمي وزميله عبدالله جمعة مع التشكيلة لاكتساب التناغم والانسجام.

وركز الجهاز الفني للفحيحيل على بعض الجمل التكتيكية مع رفع معدل اللياقة البدنية وزيادة قوة التحمل.

ويتطلع مدرب الاحمال يوسف اشكناني إلى الخروج بنقطتين إيجابيتين تكفلان له استمراره بالمنافسة على حجز احد المقاعد الثلاثة المتبقية للدوري الممتاز.

ولا يختلف برقان كثيرا عن منافسه، حيث انه يتساوى معه بالنقاط ولدى الفريق القدرة على تحقيق الانتصار والنقطتين المطلوبتين.

الجهراء مع خيطان

رغم عودة الجهراء إلى مستواه المعهود، إلا انه لم يتمكن من تحقيق النقاط المطلوبة للصعود إلى الممتاز ولكن يشفع للفريق عودته بعد غياب اكثر من موسم إلى جادة الفوز.

من جهة أخرى، يحتاج خيطان الى إنعاش وفوز معنوي، حيث إن معاناته في الموسم الحالي كبيرة جدا، وفي النهاية يتساوى الفريقان بطموحهما ممثلا بالاستعداد لدوري الدرجة الأولى.