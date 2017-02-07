أقيمت مساء أول من أمس على هامش مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي زيارات لبعض مرابط الخيل العربية بالكويت.

واختتمت الجولة بعرض لخيل مركز الجواد العربي والذي صاحبه افتتاح معرض الفنان التشكيلي العالمي علي المعمار بحضور ورعاية الشيخة د.سعاد الصباح.

حضر العرض الخاص بخيل المركز والمعرض الفني الرئيس الفخري للمركز محمد جاسم المرزوق ورئيس مجلس الأمناء علاء الرومي وأعضاء مجلس الأمناء في المركز وسفير الولايات المتحدة الأميركية لورانس سيلفرمان وعدد من محبي ومربي الخيل من داخل الكويت وخارجها وأبدوا إعجابهم بإنتاج المركز من خيل عربية أصيلة وبالطابع المعماري الراقي للمركز.

بدوره، اشاد علاء الرومي بدعم الشيخة د.سعاد الصباح وحرصها على الحضور في المعرض الذي يقام ضمن احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية والذكري الحادية عشرة لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم.

وشكر الرومي الشيخة د.سعاد الصباح والضيوف الذين حضورا ورجال الصحافة والإعلام.

واختتمت الأمسية بعشاء أقيم على شرف الحضور في أجواء من التراث الكويتي القديم.