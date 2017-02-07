وجهت الهيئة العامة للرياضة كتبا رسمية لكل الأندية الرياضية تضمنت دعوة للاجتماع مع المسؤولين الفنيين بالأندية مع رئيس قسم الاحتراف الجزئي ومقرر لجنة الاحتراف بالهيئة فهد الصهيبي.

وقال الصهيبي إن الاجتماع يقام من أجل التباحث حول اللائحة المنظمة للاحتراف ودراسة العراقيل والعقبات التي تواجه تطبيقها والتباحث مع المعنيين بالأندية والوقوف على آرائهم للعمل على تفادي هذه العراقيل خلال الموسم المقبل.

وأشار الصهيبي إلى أهمية عدم التخلف عن حضور هذا الاجتماع وذلك لأهميته التي تصب في الأساس في مصلحة اللاعب الكويتي وهو الهدف الذي نطلع إليه سواء من قبل الهيئة أو الأندية، متمنيا أن يخرج الاجتماع بآراء تحقق النتائج المرجوة، من خلال التنسيق والتعاون بين الجانبين.