للعام الحادي عشر على التوالي سينظم النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية، بطولة جابر الأحمد السنوية المفتوحة للسيارات والدراجات خلال الفترة من 16 - 18 فبراير الجاري على حلبات ومضامير حلبة جابر الأحمد التابعة للنادي والكائنة على الطريق الدائري السادس بمنطقة الضجيج.

وستشمل بطولة هذا العام عددا من الفعاليات والسباقات منها الموتوكروس والكارت والتايم أتاك، أما الحدث الأضخم فهو استضافة الفريق العالمي المحترف للحركات الاستعراضية للدراجات النارية والذي يزور المنطقة للمرة الأولى، حيث سيكون الجمهور الكويتي على موعد مع التشويق والاستمتاع بالعروض الاستثنائية التي سيقدمها الفريق العالمي على حلبة جابر الأحمد.

وعن التحضيرات لانطلاق البطولة صرح الشيخ أحمد الداود السلمان رئيس النادي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بأن النجاح منقطع النظير الذي حققته هذه البطولة التي تحمل اسم أمير القلوب الشيخ جابر الأحمد الجابر - طيب الله ثراه - على مدى الأعوام العشرة الماضية، حفز مجلس إدارة النادي على بذل المزيد من الجهود على المستوى التنظيمي سواء الفني أو الإداري لإبراز البطولة بوجه مشرف للرياضة الكويتية ولإثبات قدرة الشباب الكويتي على تحدي الصعاب والنجاح في تنظيم الأحداث الرياضية، خاصة أن تراكم الخبرات الفنية للجان المنظمة لبطولات السيارات والدراجات العاملة بالنادي قد ساهمت في تكوين قاعدة صلبة من الكفاءات التنظيمية التي سيكون لها شأن كبير في المستقبل عند اكتمال المنشآت والحلبات الخاصة بسباقات السيارات والدراجات الآلية، وأضاف أن استضافة الفريق العالمي الفرنسي للحركات الاستعراضية بالدراجات النارية هو هدية يقدمها النادي للشعب الكويتي في احتفالاته بالأعياد الوطنية المجيدة، حيث ستقدم عروض حصرية للجمهور للمرة الأولى في الكويت، وعن السباقات التي ستشملها البطولة، أشار الشيخ أحمد الصباح إلى أنه سيقام سباق للموتوكروس والكارت والتايم أتاك، ويتوقع مشاركة نخبة من الأبطال المحليين وعدد من اللاعبين من دول مجلس التعاون الخليجي الذين يشاركون سنويا في هذه البطولة.