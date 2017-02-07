يحيى حميدان

تغلب الكويت على غريمه القادسية بنتيجة كبيرة 87-68، مساء اول من امس في ختام منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري كرة السلة، وفاز النصر على الساحل 68-66، والجهراء على اليرموك 69-39.

وتفوق «الاصفر» في الربع الاول من المباراة بنتيجة 20-18، الا ان «الابيض» استطاع السيطرة على مجريات اللقاء ابتداء من الربع الثاني الذي انهاه بنتيجة 38-36، والثالث 72-61، وصال وجال لاعبو الكويت في الربع الرابع والاخير لينهوا اللقاء فائزين بفارق كبير 87-68.

وتألق من جانب الفريق الكويتاوي حسين الخباز الذي سجل 29 نقطة، فيما اضاف زميله سعد عبدالمنعم 13 نقطة.

وعانى القادسية من غياب مجموعة كبيرة من لاعبيه الاساسيين وهو ما افقد مدربه مرتضى السيد الخيارات اللازمة لادارة دفة المباراة.

ويحتل كاظمة صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة، ويتفوق على الجهراء (18)، والعربي والكويت (17)، والقادسية والنصر (16)، لتتأهل هذه الفرق الستة رسميا لدور الستة الحاسم والذي سيتحدد من خلاله هوية بطل الدوري لهذا الموسم.

ويأتي بعدهم في سلم الترتيب: اليرموك (14)، والتضامن والساحل (12)، ويقبع الصليبخات والشباب بالمركزين العاشر والحادي عشر الأخير برصيد 10 نقاط.

وستقام منافسات دور الستة الحاسم والذي سيتم تحديد هوية البطل من خلاله عبر إقامة قسمين، فيما ستلعب الفرق الخمسة التي احتلت المراكز المتأخرة وهي: اليرموك والتضامن والساحل والصليبخات والشباب دور تحديد المراكز فقط والذي سيلعب من 3 أقسام.

ويمتلك «الابيض» مباراة مؤجلة أمام الصليبخات ستقام الاربعاء المقبل وذلك بسبب سفره لاقامة معسكر خارجي استعدادا لمباريات دور الستة.

وحصلت بعض الاحتكاكات خلال اللقاء بين شعلان مهنا (الكويت) وناصر الهجرس (القادسية)، وتدخل أصحاب النوايا الطيبة سريعا لتهدئة الطرفين، ليقوم حكام اللقاء سالم الهزاع وحافظ الحلبي وأسامة شوقي بطرد اللاعبين ورفع تقرير بهما إلى لجنة المسابقات وشؤون اللاعبين لتوقيع العقوبة المناسبة عليهما.