ناصر العنزي - يحيى حميدان - احمد السلامي

تأهل كاظمة إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس سمو الأمير بعد فوزه على الكويت 1 ـ 0 في المواجهة التي جمعتهما امس ضمن المجموعة الثانية وفي الجولة قبل الأخيرة للمسابقة، وأصبح لكاظمة «١٥» نقطة في الصدارة، فيما سيتنافس على البطاقة الثانية الكويت «٩» نقاط والسالمية «١٠» في المواجهة الحاسمة التي ستجمعها معا يوم الجمعة المقبل.

سجل هدف الفوز الكظماوي مهاجمه يوسف ناصر بعد هجمة مرتدة سريعة مرر بها ناصر فرج الكرة إلى يوسف ناصر الذي تخطى مصعب الكندري وسدد في المرمى الخالي «٥٣»، ولعب افراد كاظمة بروح قتالية في الدفاع عن مرماهم حتى تحقق لهم الفوز، وتعرض حارس كاظمة فواز الدوسري للإصابة في الشوط الأول ولعب مكانه الحارس الشاب نايف العازمي الذي ذاد عن مرماه ببسالة في أول مباراة له.

الأبيض خذله دفاعه الذي لم يكن مترابطا، وفي الشوط الثاني زج المدرب محمد عبدالله بالمهاجم السوري فراس الخطيب الى جانب العاجي جمعة سعيد وعبدالهادي خميس بغية تعديل النتيجة وضغط الأبيض من كل الأطراف لكنه واجه استماتة من دفاع الخصم وردت العارضة كرة رأسية لجمعة سعيد ثم اشرك مدرب الكويت اللاعب أحمد حزام بعد عودته من الاصابة، وكان الشوط الثاني سجالا بين الفريقين وكر وفر وحافظ البرتقالي على فوزه ولم يتمكن الأبيض من الظفر بالتعادل كأفضل الحلول له في هذا الموقف الصعب. أدار المباراة الحكم عبدالله الكندري واحتسب ركلة جزاء غير صحيحة لكاظمة تصدى لها الحارس مصعب الكندري.

فوز السالمية

وفي مباراة أخرى اقيمت على ستاد صباح السالم بالنادي العربي، انتزع السالمية فوزا مهما من النصر بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، فيما بقي «العنابي» على رصيده السابق بـ 6 نقاط.

ويدين السالمية بفوزه الى لاعبه نايف زويد الذي استطاع اقتناص الكرة التي سددها زميله عبدالرحمن الرياحي واصطدمت بأحد المدافعين، ليطلقها زويد قوية في شباك الحارس احمد عادي (58).

العربي يهزم الفحيحيل

وفي المباراة الثانية، فاز العربي على الفحيحيل 3 ـ 1 في لقاء تحصيل حاصل حيث سجل اهداف الأخضر عبدالرحمن باني (٢٤ و٤١) وحسين الموسوي (٥٠)، فيما سجل هدف الفحيحيل المحترف حبيب مايتي (٨٩)، ليرفع العربي رصيده الى ٧ نقاط، بينما تجمد رصيد الفحيحيل بواقع نقطة واحدة.

جاء الشوط الأول بأفضلية واضحة لمصلحة العربي الذي انبرى لاعبوه في الهجوم على مرمى الفحيحيل بهدف التسجيل المبكر والسيطرة على مجريات الشوط وهو الأمر الذي نجحوا في تحقيقه فعليا حيث افتتح التسجيل عبدالرحمن باني في الدقيقة ٢٤، وهو ما أعطى افضلية واضحة ودفعه معنوية للاعبي فريقه الذين واصلوا ضغطهم محاولين توسعة الفارق، في المقابل لم يكن الفحيحيل قادرا على مجاراة «الأخضر» بشكل صحيح اذ ان المباراة لا تعنيه وهدفهم هو الخروج بأقل الخسائر من حيث النتيجة والمحافظة على اللاعبين من الإصابات على عكس لاعبي العربي الذين يفكرون في النتيجة للاستفادة منها من ناحية معنوية حيث ستكون النتيجة محفزة للفريق في منافسات الدوري.

وفي الدقيقة ٤١ عاد باني ليسجل الهدف الثاني الذي ساد من بعده الهدوء حتى نهايته.

اما الشوط الثاني فقد جاء سريعا ونجح حسين الموسوي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة ٥٠، وسجل الفحيحيل هدفه عن طريق المحترف حبيب مايتي تمكن من تسجيل هدف الشرف في الدقيقة ٨٩، لينتهي بعدها اللقاء لمصلحة العربي.