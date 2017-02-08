يحيى حميدان

قرر الجهاز الإداري لكرة القدم بالنادي العربي منح اللاعب مبارك النصار فرصة جديدة للانتظام والالتزام بمواعيد التمرينات ومن المقرر ان يدخل اللاعب التمرين اليوم.

وكانت الأمور تأخذ طريقها نحو منحى آخر بين ادارة النادي واللاعب بعد أن طلب حصوله على الاستغناء من «الأخضر» بسبب عدم حصوله على الدفعة الثانية المستحقة له من العقد الموقع بين الطرفين.

وكان نصار قد تغيب عن مرافقة وفد العربي في المعسكر التدريبي الذي اقامه في تركيا خلال اغسطس الماضي، ولكنه عاد بعدها وشارك في بعض المباريات قبل أن ينقطع نهائيا عن المباريات والتدريبات حتى هذه الفترة.