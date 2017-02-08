كنكوني عاد للتدريبات وغاغا جاهز ومشاركته بيد المدرب

عبدالعزيز جاسم

قال إداري الفريق الأول لكرة القدم في كاظمة حمدان العجمي ان البرتقالي استحق الصدارة وبجدارة فهو من افتتح المجموعة الحديدية بفوز على العربي وختم مبارياته في المجموعة بفوز على الكويت، مشيرا إلى أن الفريق تجاوز منطقة الخطر المتمثلة بالخسارة من النصر في الجولة الثانية ليحقق 4 انتصارات متتالية كانت كفيلة باعتلاء الصدارة وبلوغ نصف النهائي وهو لا يعتبر نهاية الطموح للبرتقالي الذي دائما يبحث عن الألقاب، لافتا إلى أن الفريق استفاد من مبارياته السابقة أمام الأبيض ووضع الجهاز الفني خطة محكمة لإيقاف خطورة المنافس وبالفعل طبق اللاعبين ما طلبه المدرب الروماني فلورين ماتروك طوال الـ90 دقيقة ليتمكن الفريق من الانتصار وتصدر المجموعة الحديدية بجدارة.

وبين العجمي أن المدرب ماتروك منح اللاعبين راحة من التدريبات 3 أيام بسبب عدم منحهم للراحة طوال الفترة الماضية حتى الانتهاء من دور المجموعات، مشيرا إلى أن البرتقالي لديه وقت كاف للراحة مستفيدا من عدم خوضه لأي مواجهة في الجولة الأخيرة، لافتا إلى أن صفوف الفريق مكتملة بنصف النهائي بعد السماح بدخول محمد الهدهود للتدريبات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الغياب الوحيد سيتمثل في الحارس فواز الدوسري الذي أثبتت الفحوصات الطبية إصابته في مواجهة الكويت بتمزق في العضلة الأمامية إلا أن عودة الحارس شهاب كنكوني للتدريبات بعد تعافيه من الوعكة الصحية وتواجد الحارس نايف العازمي الذي تم التعاقد معه مؤخرا من اليرموك يطمئن الجهازين الإداري والفني قبل مواجهة نصف النهائي.

وبين أن لاعب الوسط البرازيلي جارليسون غاغا جاهز للمشاركة ومتواجد مع الفريق لكن المدرب أراد الحفاظ على التشكيلة في المباريات السابقة خوفا من عدم انسجام اللاعب بشكل كبير مع باقي اللاعبين، مشيرا إلى أن مشاركته في نهاية المطاف بيد المدرب.

وهنأ العجمي اللاعبين وعشاق البرتقالي والجهازين الإداري والفني والطبي ومجلس الإدارة على هذا التأهل الذي جاء بتكاتف الجميع، متمنيا أن يواصل البرتقالي على هذا المنوال حتى نهاية الموسم.