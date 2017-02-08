مبارك الخالدي

قال المدير المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت محمد الهاجري ان الأبيض لم يظهر بشكله المعهود في مباراته أمام كاظمة في بطولة كأس الأمير والتي خسرها بنتيجة 1-0، مشيرا إلى أن هذه المباراة الثالثة للفريق على التوالي لم يكن فيها الأداء الفني مقنعا، فعلى الرغم من الفوز على الشباب بدأ المؤشر في التراجع مع مباراة النصر ثم الخسارة أمام كاظمة.

وتابع: ظهر اللاعبون بروح قتالية وكانت الرغبة كبيرة في تحقيق الفوز للابتعاد عن أي حسابات أخرى لكنها كرة القدم، لافتا إلى أن حالة التراجع في المستوى أمر طبيعي يحدث لأي فريق في العالم.

وقال: لايزال الأمل في التأهل قائما والرهان على اللاعبين وعزيمتهم في العودة إلى مستواهم الحقيقي، مؤكدا ان اليومين المقبلين سيشهدان عملا كبيرا لاعادة ترتيب الأوراق.