المجمد إلى البحرين لاستكمال رحلة العلاج

عبدالعزيز جاسم

أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم في السالمية بدر الخالدي أن الفوز على النصر بهدف دون رد في الجولة السادسة من بطولة كأس سمو الأمير جاء في وقته المناسب وأثبت للجميع والجهاز الإداري للسماوي ان اللاعبين تجاوزوا صدمة التعادل أمام العربي باللحظات الأخيرة بهدف غير صحيح (على حد قوله) في الجولة الخامسة، مشيرا إلى أن الجهاز الإداري حاول طوال الـ3 أيام الماضية توجيه تركيز اللاعبين لمواجهة العنابي وبالفعل كانوا عند مستوى الحدث وتمكنوا من العودة لمنافسات البطولة مرة اخرى وبقوة.

وبين الخالدي أن اللعب بفرصتين «خطر» وهو أمر متعارف عليه في كرة القدم لذلك سنبحث عن الفوز في مواجهة الكويت المقبلة في ختام دور المجموعات بدلا من التعادل الذي يؤهلنا أيضا لكننا لن نفكر بنتيجة التعادل فقط حتى لا تنعكس الأمور علينا لا قدر الله في نهاية المباراة، مشيرا إلى أن الأبيض فريق صعب جدا التعادل معه أو التفوق عليه وهو متمرس على مثل هذه الأمور لكن أبطال السماوي قادرون على حسم الأمور أيضا لذلك لن تكون المواجهة سهلة في ظل رغبة الفريقين للتأهل إلى نصف النهائي.

وأشار الخالدي إلى أن الإصابات في الفريق لم يحدث عليها أي تطور ففهد الرشيدي سيواصل الغياب، بينما فهد المجمد غادر إلى البحرين للحصول على حقنة علاجية وربما يكون جاهزا لنصف النهائي في حال التأهل.