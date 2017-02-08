يحيى حميدان

أكد مدير لعبة كرة القدم بنادي النصر خالد شريدة أن فريقه دخل لقاء السالمية، الذي خسره بنتيجة 0-1، بحسابات معقدة كان في غنى عنها لو حقق الفوز على حساب الشباب والعربي من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمير، ليفقد الأمل رسميا في التأهل الى الدور نصف النهائي.

وقال شريدة في حديث مع «الأنباء» إن «العنابي» كان من الممكن أن يتفادى هذه الحسابات المعقدة قبل لقاء السالمية مساء أول من أمس بعد أن حقق انتصارين مستحقين على حساب خصمين كبيرين مثل كاظمة (1-0) والكويت (2-1).

ولفت شريدة الى أن انتصارات النصر على القادسية (1-0) في الدوري، وكذلك على كاظمة والكويت في كأس الأمير هي توفيق من عند الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جهود اللاعبين والجهاز الفني وكذلك الإداريون ونأمل منهم الاستمرار على هذه الوتيرة عقب وصول الفريق الى مرحلة كافية من النضج، لاسيما أن اغلب اللاعبين صغار في السن ويلعبون مواسمهم الأولى في مسيرتهم الكروية.

وأضاف قائلا: «لاعبو النصر قدموا مباراة كبيرة أمام السالمية على الرغم من الخسارة، ونحن منذ البداية أكدنا ان هدفنا هو المنافسة قدر الإمكان في بطولة دوري VIVA التي يحتل بها الفريق المركز الرابع ويبتعد بفارق 5 نقاط عن المتصدر الكويت».

وبين شريدة أن حظوظ جميع الفرق متساوية في المنافسة على لقب الدوري ولن تكون هناك أفضلية لفريق على حساب آخر، وبالتالي فإننا نمتلك الحافز للحصول على مركز متقدم.

وأشار شريدة الى أن المباراة الأخيرة للفريق أمام الفحيحيل ستكون تحصيل حاصل ومن الممكن أن يقوم الجهاز الفني بقيادة المدرب ظاهر العدواني بالدفع ببعض العناصر وإراحة البعض الآخر وذلك للتركيز بشكل أكبر على مباريات الدوري والتي سنحصل قبل استئنافها من جديد على راحة كافية لالتقاط الأنفاس وترتيب الأوراق.