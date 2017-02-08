يحيى حميدان

قال مدرب فريق الكرة بنادي الفحيحيل، التونسي حاتم المؤدب، إن مستوى فريقه بدأ في التحسن في الآونة الأخيرة عقب الانتقالات الشتوية بعيدا عن النتائج التي لم تكن في المستوى المأمول في بطولة كأس الأمير بسبب وقوع الفريق في مجموعة قوية الى جانب فريق كبيرة.

وبين المؤدب، في حديث خاص مع «الانباء» عقب الهزيمة من العربي 1-3 مساء اول من امس ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية في كأس الأمير، أن الأداء في الشوط الأول كان جيدا من الطرفين واستغل «الأخضر» هجمة مرتدة لتسجيل الهدف الأول وإيقاف الكرة بسبب احتساب الحكم لخطأ نفذه لاعبو العربي سريعا وسجلوا منه الهدف الثاني لتصبح الأمور صعبة بالنسبة لنا.

وأوضح المؤدب أن من يتابع مباريات الفحيحيل يدرك حجم التطور الذي تم على صعيد الأداء وليس النتائج، مشيرا الى أن تواضع مستوى المحترفين الأجانب واللاعبين المحليين المعارين من الاندية الاخرى لم يساعدنا على الظهور بالمستوى الذي نتمناه.

وأضاف المؤدب: «قامت الادارة بجهود كبيرة لتحسين وضع الفريق في الانتقالات الشتوية وهو ما تحقق على أرض الواقع ونأمل ان تكون النتائج لصالحنا في المباريات المتبقية لنا في دوري VIVA».

ولفت المؤدب الى أن الفحيحيل يفتقد خلال الفترة الحالية لجهود اللاعب ناجي العجمي، وكذلك سالم الهاجري الذي اجرى عملية جراحية في أسفل البطن وسيعود للملاعب من جديد عقب اسبوعين أو 3 اسابيع على اقصى تقدير.