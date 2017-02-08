برقان تخطى الفحيحيل واقترب من التأهل

يعقوب العوضي

قطع كاظمة شوطا طويلا نحو التأهل الى الدوري الممتاز لكرة اليد بعد فوزه مساء امس الاول على الصليبخات بنتيجة ٣٠-٢٨ (الشوط الاول ١٦-١٥) في اللقاء الذي جمعهما على صالة الشهيد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مرحلة الدمج، ورفع البرتقالي رصيده الى ٢٠ نقطة بينما بقي الخاسر على رصيده السابق ١٤ نقطة، ومن جانب آخر، تقام مباراتان مساء اليوم حيث يلتقي الكويت (٢٢ نقطة) مع العربي (١٣ نقطة) وفي اللقاء الثاني يواجه السالمية (٢٣ نقطة) مع القرين (١٧ نقطة).



في حين يهتم الجهاز الفني للكويت بقيادة سعيد حجازي بتحقيق نقطتين تضمنان له المنافسة على صدارة الترتيب لحين مواجهته مع المتصدر السالمية.



ويركز العربي على عدم التفريط ايضا في الفوز رغم ضآلة فرصته بالتأهل الى الدوري الممتاز حيث عليه ان يتغلب اليوم على الفريق صاحب الرقم القياسي بعدم الخسارة في بطولة الدوري لأربعة مواسم متتالية وحامل اللقب في الوقت نفسه ومن ثم تخطي عقبة الفحيحيل والجهراء للوصول الى النقاط الـ ١٩، وانتظار نتائج الفرق المنافسة، وتنصب الترشيحات للكويت لما يمتلكه من مقومات الفوز.



قدم الفريقان مستوى فنيا عاليا في الجولات الماضية وما يميزهما عن معظم الفرق المشاركة اعتماد الاجهزة الفنية على العناصر الشابة وخلطها مع لاعبي الخبرة، فالسالمية يعتمد على صلابة حارسي مرماه علي صفر وعبدالله جرخي واختراقات عبدالرحمن سند وخبرة محمد الصلال ويوسف حنيف ومسلم صنقور ومحمد البلوشي ويدافع المدرب خالد الملا بطريقة ٦-٠ على الارجح.



والقرين في الجهة المقابلة يعتمد على يوسف حيدر، عبدالعزيز يالوس، بخيت جميل ويوسف صيوان، بالاضافة الى حسن مدن وعبدالمحسن الحرز. ومن المتوقع ان يدافع مدرب الفريق المصري محمد عبدالمعطي بطريقة ٥-١ او ٣-٢-١.



وبالعودة الى مواجهة الصليبخات مع كاظمة وعلى ضوء نتيجتها ابتعد الصليبخات عن المنافسة بصورة كبيرة حيث تبقت للفريق مواجهتان ففي الجولة المقبلة يلتقي بالنصر وفي الجولة التي تليها يواجه اليرموك وفي حال فوزه في المباراتين عليه انتظار نتائج الفرق المنافسة، الفحيحيل، القرين وبرقان.



وشهد اللقاء عودة محمد فلاح وحامد مزعل الى الصليبخات بعد انتهاء عقدهما مع السالمية وظهر الاثنان بمستوى لافت رغم عدم مشاركتهما قبل الانتقالات الشتوية الاخيرة.



فوز برقان



وفي السياق ذاته، فاز برقان على الفحيحيل بنتيجة 20-19 (الشوط الأول 9-8) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ليقترب من حجز بطاقة التأهل الى الممتاز، ورفع رصيده الى 16 نقطة، بينما يبقى الفحيحيل على رصيده السابق 14 نقطة، ادار المباراة الحكمان بدر المطوع وعبدالرحمن الملا وشهدت الدقيقة 6 في الشوط الأول اصابة قوية لفهد ربيع نقل على اثرها الى المستشفى.