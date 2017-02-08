هنأ المدير العام للهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد المنصور امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة مرور 11 عاما على تولي سموه ولاية العهد.



وقال المنصور وفق بيان صادر عن الهيئة «باسمي ونيابة عن مجلس الادارة والجهاز التنفيذي والعاملين في الهيئة وجميع منتسبي الحركة الشبابية والرياضية نرفع اسمى آيات التهاني والتبريكات الى سمو ولي العهد بمناسبة مرور 11 عاما على تولي سموه».



وأضاف «ان سمو ولي العهد تحمل المسؤولية بكل امانة واخلاص فكان سموه خير سند ومعين لاخيه صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد».



وأكد الشيخ احمد المنصور ان سمو ولي العهد كان ولا يزال رمزا من رموز العمل والعطاء والتواضع ودماثة الخلق اذ جاءت بصماته الانسانية على الصعيدين المحلي والاقليمي.



وأوضح ان توجيهات سموه لاتزال نبراسا ينير لنا الطريق نحو نهضة رياضية وشبابية، لافتا الى دعم سموه الدائم لابنائه الرياضيين كونهم يمثلون حاضر هذا الوطن ومستقبله.



ودعا الشيخ احمد المنصور المولى عز وجل ان يديم على سموه موفور الصحة والعافية ليواصل مسيرة العطاء جنبا الى جنب مع صاحب السمو الأمير من اجل رفعة ونهضة وطننا الغالي الكويت.



الهيئة تشيد بجهود الحمود



أشادت الهيئة العامة للرياضة في بيان لها يوم امس بالجهود المخلصة التي قام بها وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس ادارة الهيئة السابق الشيخ سلمان الحمود للارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية.



وأكد مجلس ادارة الهيئة وجهازها التنفيذي في بيان صحافي أن الحمود قدم خلال توليه رئاسة مجلس الادارة الدعم اللازم للأفكار الشبابية البناءة والرؤى الطموحة المبدعة من أجل نهضة شبابية ورياضية.



وأوضح البيان أن ما قدمه الشيخ سلمان الحمود للحركتين الرياضية والشبابية سيبقى شاهدا على ما قام به نحو بناء ورفعة ورقي الوطن الغالي.