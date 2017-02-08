يحيى حميدان

تسعى اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة السلة الى الاستعانة بأربعة حكام من الخارج لإدارة مباريات دور الستة الحاسم من بطولة الدوري على الرغم من الإيقاف المفروض على اللعبة من الاتحاد الدولي «فيبا».

ويرفض «فيبا» التعامل نهائيا مع أي اتحاد موقوف، وبالتالي فإن هذه الخطوة تحتاج لتحركات أكبر وتفادي شكوى أي ناد لدى الاتحاد الدولي، وهو ما قد يعرض اتحاد اللعبة في البلاد لعقوبات كبيرة.

وخاطب مجلس الإدارة وزارة الداخلية لتوفير الأمن خلال المنافسات والتي ستكون قوية بين الفرق الستة التي تسعى للحصول على لقب الدوري.

وقامت الإدارة بتشكيل اللجان العاملة في مهرجان العيد الوطني والمباراة الاستعراضية، كما يتم التنسيق حاليا لتنظيم أول مهرجان للصغار «ميني باسكت» في 17 الشهر الجاري.

الى ذلك، تقام اليوم المباراة المؤجلة بين الكويت والصليبخات في صالة نادي الكويت عند الساعة السادسة مساء.