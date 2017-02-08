يعقوب العوضي

تنطلق مساء اليوم مباريات المربع الذهبي للدوري الممتاز للكرة الطائرة حيث تحتضن صالة فجحان هلال المطيري بنادي القادسية مباراتين، فيلعب العربي مع الكويت، ويليها مواجهة تجمع حامل اللقب كاظمة مع القادسية.

ويتأهل الفائزان من مباراتي اليوم الى المباراة النهائية بينما يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع وتقام المباراة النهائية على نفس الصالة ١٤ الجاري.

ويدخل الكويت مواجهته مع العربي باستعداد جيد حيث اقام الفريق معسكرا تدريبيا في الدوحة خاض خلاله ثلاث مباريات ودية، وعلى عكس العربي الذي اكتفى بالاستعدادات المحلية.

من جانبه، اشاد منصور الشمري مدير الفريق الأول للكرة الطائرة في الكويت بنتائج المعسكر التدريبي، مؤكدا ان نتائج المباريات التدريبية تحل في المرتبة الثانية ولكن الاستفادة وتصحيح الاخطاء ما يهمنا بالدرجة الاولى.

واضاف ان الاحتكاك بفرق تملك مستوى فنيا عاليا ومحترفين له فوائد جمة ستبرز في المباريات المهمة المقبلة.

في المقابل، العربي اكتفى بالاستعداد المحلي بحضور ممتاز طوال فترة التدريبات واستغل المدرب البرازيلي انتونيو كلوفيس مباريات القسم الثالث لإعداد الفريق بالصورة الصحيحة.