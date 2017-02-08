أحرزت فروسية الجهراء كأس المغفور له الشيح احمد الجابر المخصصة لسباق 1200 متر ستة اثمان للدرجة الثانية، وذلك بفوز الجواد «الغيث» العائد لاسطبل جاسم سفاح من فروسية الجهراء على كأس البطولة بحصوله على المركز الاول بقيادة الجوكي مكارثي بقطع مسافة السباق بمدة دقيقة و13 ثانية، كما حصل الجواد «مختار» العائد لاسطبل عادل الرشيدي على كأس مركز الجواد العربي باقتناصه للمركز الاول بقيادة الجوكي سالم العجمي، وذلك بقطع مسافة السباق البالغة 1800 متر تسعة اثمان والمخصصة للخيل العربية الاصيلة نتاج محلي دماء مفتوحة بمدة دقيقتين و11 ثانية وخمسة اجزاء من الثانية.

واختتم نادي الصيد والفروسية اول من امس الاجتماع الرابع عشر الذي ضم خمسة اشواط تنافس بها 37 جوادا وفرسا على كأس احمد الجابر، حيث تنافست في الشوط الاول تسعة جياد لقطع مسافة 1400 متر سبعة اثمان للمبتدئات، وحظي الجواد «غلا سلمان» بقيادة الجوكي منصور الرزحان العائد لاسطبل البرازي من فروسية الاحمدي بالمركز الاول لقطعة مسافة السباق بدقيقة واحدة و29 ثانية و1 جزء من الثانية.

وتصدر الشوط الثاني الجواد «نوماس صالح» بقيادة الجوكي فيصل الفرماوي العائد لاسطبل العصيمي بالمركز الاول بقطع مسافة السباق 1400 متر.

وفي الشوط الثالث المخصص لسباق 1200 متر ستة اثمان للدرجة الاولى جاءت الفرس «عز نايف» لاسطبل ابناء نايف الدبوس لتحتل المركز الاول بقطع مسافة السباق بمدة دقيقة و11 ثانية و4 اجزاء من الثانية.

وحقق الجواد «مختار» بقيادة الجوكي سالم العجمي العائد لاسطبل عادل الرشيدي المركز الاول في الشوط الرابع ليظفر بكأس مركز الجواد العربي لسباق 1800 متر.

واحرز الجواد «الغيث» بقيادة الجوكي مكارثي العائد لاسطبل جاسم سفاح كأس المغفور له الشيخ احمد الجابر بتصدره في المركز الاول لسباق 1200 متر.