عقد عضو مجلس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة رئيس اللجنة الفنية خالد الفضلي اجتماعا بحضور نائب رئيس اللجنة الفنية، مدير التدريب والتطوير د.أحمد عبدالحميد اجتماعا مع لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد بحضور مستشار اللجنة وعضو اللجنة المعينة الأولمبية فاطمة حيات والمدربة الألمانية مونيكا ستاب في السادسة من مساء أمس الاول بمقر الاتحاد، وذلك للتباحث حول سبل تطوير كرة القدم النسائية في الكويت.

وأكد الفضلي حرص الهيئة العامة للرياضة والاتحاد على تطوير كرة القدم النسائية، مطالبا لجنة كرة القدم النسائية بضرورة وضع خطة شاملة لتطوير اللعبة، ومن ثم رفعها إلى مجلس إدارة الاتحاد.

بدوره، قال عبدالحميد ان تطوير كرة القدم النسائية لا بد أن يواكبه تطوير للمدربات والحكمات الوطنيات من خلال صقل خبراتهن بالدورات بشكل مستمر سواء تلك التي تقام في الكويت أو خارجها.

من جانبها، استعرضت فاطمة حيات خلال الاجتماع تاريخ كرة القدم النسائية، حيث انطلقت اللعبة في عام 1998، موضحة أن هناك خطة مبدئية بإعداد كوادر نسائية في التدريب والإدارة والتحكيم في المستقبل القريب.

وأوضحت حيات أن هناك خطة طويلة المدى تتمثل في تأسيس منتخب تحت 16 سنة ومنتخب السن العام، وذلك للمشاركة في بطولة الخليج 2018، وتصفيات كأس العالم في العام تحت 21 سنة في العام نفسه، والمشاركة في تصفيات كأس العالم للسن العام عام 2020، والأولمبياد 2024.

بدورها، أعربت مونيكا ستاب عن سعادتها بزيارة الكويت للمرة الرابعة، مشددة على أن الكويت بها لاعبات يمتلكن موهبة حقيقية سيكون لهن شأن كبير في حال صقلهن بشكل علمي.