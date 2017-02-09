حقق منتخبنا الوطني للمبارزة تسع ميداليات في البطولة الخليجية المجمعة الخامسة للمبارزة بواقع ميداليتين ذهبيتين وثلاث فضيات وأربع برونزيات.
وقال رئيس الوفد عضو اتحاد المبارزة مشعل الشمالي في تصريح لـ (كونا) إن لاعبي المنتخب الكويتي واصلوا حصد الميداليات.
وأوضح أن اللاعب يوسف الشملان حقق الميدالية الذهبية في مسابقة الناشئين بسلاح (سابر) فيما حقق زميلاه محمد العماري المركز الثاني في نفس المسابقة ومحمد الفضلي الميدالية الرونزية.
وأضاف انه في مسابقة الناشئين بسلاح (الايبيه) حقق لاعبو المنتخب المراكز الثلاث الاولى بواسطة كل من فارس الشمري صاحب الميدالية الذهبية ومحمد العجمي صاحب الميدالية الفضية وأحمد المطيري صاحب الميدالية البرونزية.
وتابع في مسابقة الناشئين (فلوريه) حقق عبدالله غلوم المركز الثاني والميدالية الفضية فيما حقق زميلاه يعقوب الشطي وعلي دشتي الميداليتين البرونزين، موضحا ان الميدالية الذهبية كانت من نصيب المنتخب القطري.
وأوضح انه مع نهاية اليوم الثالث يكون مجموع الميداليات الذهبية التي أحرزها المنتخب 16 ميدالية بواقع خمس ميداليات ذهبية ومثلها فضية وست ميداليات برونزية.