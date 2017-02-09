«فيروز لاتزال في الصدارة»

الفنانة اللبنانية إليسا بعد حصولها على أعلى نسبة استماع في العام 2016 بأكثر من 1.4 مليار مستمع. وردا على ما كتبه البعض من تفوقها على ايقونة الغناء العربي فيروز، قالت إليسا: «أنا أعيش في زمن مواقع التواصل الاجتماعي والانتشار اليوم أسرع. نحن نتحدث عن اسطورة اسمها فيروز تعاصر جيلنا الحالي ولليوم تتفوق علينا بالإحصاءات، وتواجد أسطورتنا الحية في هذه القائمة ومنافستها للجيل الجديد هو الحدث بحد ذاته».