يستضيف برنامج عالمكشوف مساء اليوم الخميس في حلقة خاصة مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ظاهر العدواني للحديث عن أوضاع الفريق (العنابي)، وتقييم مشاركته في مسابقتي كأس سمو ولي العهد، وكأس سمو الأمير، ومدى استفادة لاعبي الفريق فيها، إضافة للحديث عن مشاركة فريقه في دوري VIVA وقدرته على متابعة المنافسة على لقب الدوري، وحظوظه في ذلك.

كما سيتطرق ضيف «عالمكشوف» للحديث عن المسابقات الكروية المحلية، ومستوى الفرق المشاركة، والحلول المناسبة التي تضمن تنافسا كبيرا بين عدة أندية.

وسيستقبل البرنامج الذي سيبث في الساعة السابعة من مساء اليوم اتصالات المستمعين على الهواتف

(22413360 –22413361 -22413262).

يذكر أن البرنامج يبث على البرنامج الثاني في اذاعة الكويت على التردد 97.5 على موجة FM وهو من إخراج أحمد الديحاني.