أحمد السلامي

أجرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل سابقا نواف زياد العبدلي عملية جراحية في أحد المستشفيات المحلية لإزالة بعض «البراغي» من ساقه وهي العملية التي تكللت بالنجاح التام، حيث خضع للجراحة التي تم من خلالها إزالة مجموعة من «البراغي» التي تم غرسها في ساقه بعد إجراءه عدد من العمليات الجراحية في أحد المستشفيات الألمانية وخضع حينها لمتابعة دقيقة، وذلك نظرا للإصابة الخطيرة التي لحقت به أثناء اشتراكه مع لاعب الجهراء عبيد رافع قبل 3 مواسم وهو الأمر الذي أعطى له مؤشر على عدم قدرته على العودة إلى الملاعب مجددا.