بارون يدعو إلى ضبط النفس

يحيى حميدان

قررت لجنة المسابقات وشؤون اللاعبين في اللجنة المؤقتة لادارة شؤون اتحاد كرة السلة اعتبار القادسية مهزوما من الكويت بنتيجة 0-20 وحرمانه من نقطة الخسارة بسبب اشراكه اللاعب محمد ايمن وهو غير مسجل في كشف الفريق المقدم في المباراة التي اقيمت في ختام الدور التمهيدي من بطولة الدوري.

وانتهت المباراة المذكورة بفوز الفريق الكويتاوي بنتيجة 87-68، وهزيمة «بني قادس» لن تؤثر في تأهله الى دور الستة الحاسم لتحديد هوية بطل الدوري.

وفرضت اللجنة كذلك عقوبة الايقاف على لاعب «الأصفر» ناصر الهجرس لمدة 8 مباريات وغرامة مالية (450 دينارا)، وايضا على لاعب «الأبيض» شعلان مهنا بذات العقوبة والغرامة بسبب اشتباكهما مع بعضهما البعض خلال المباراة.

ووجهت اللجنة لفت نظر الى مدرب القادسية مرتضى الموسوي لاحتجاجه بصورة مبالغ فيها خلال اللقاء.

من جهته، تمنى امين سر الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات هيثم بارون من الاندية واللاعبين ضبط النفس خلال المرحلة المقبلة وعدم الخروج عن النص تفاديا لتعرضهم للعقوبات والغرامات المالية.