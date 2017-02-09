قامت اللجنة المؤقتة لادارة شؤون اتحاد الكرة بتعديل موعد اقامة مباريات الجولة الـ 12 من دوري VIVA لعدم جاهزية بعض الملاعب لدخولها في خطة اعمال الصيانة.

وستقام مباريات الجولة في 23 الشهر الجاري، حيث سيلعب التضامن مع برقان، والجهراء مع العربي، وكاظمة مع الساحل، والنصر مع خيطان، والشباب مع الكويت، والقادسية مع الصليبخات، وستقام جميع هذه المباريات على ملعب الفريق المذكور أولا، فيما سيقام لقاء الفحيحيل مع اليرموك على ستاد صباح السالم.

وقرر الاتحاد كذلك تأجيل مباراتي الفريقين المتأهلين الى المباراة النهائية في مسابقة كأس الأمير والتي ستكون في 21 الشهر الجاري لتقام في 26 منه.