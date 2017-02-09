أحمد السلامي

أكد أمين السر العام بنادي الفحيحيل د. صالح المجروب عن استكمال الإدارة الأوراق والبيانات المطلوبة لصرف رواتب الاحتراف الجزئي للاعبي النادي بمختلف الألعاب الرياضية وذلك بناء على طلب الهيئة العامة للرياضة التي تسلمت الملفات كاملة منذ قرابة الأسبوعين، حيث تم إجراء مسح كامل على بيانات اللاعبين واستخراج الأوراق الرسمية المطلوبة حيث استغرقت العملية وقتا طويلا ومجهود كبير.

وأضاف: الهيئة تعمل حاليا على مراجعة الكشوفات ودراستها والتأكد من صحة البيانات المرفقة لكل لاعب على حدى وذلك ضمن الألية الإدارية المعتمدة من قبل الهيئة وهي عملية روتينية الهدف منها استكمال بيانات اللاعبين.

وطالب المجروب من الهيئة العامة للرياضة ضرورة الالتفات إلى منشآت النادي معتبرا أن ناديه فقير من ناحية المنشآت إذ لايزال أقل الأندية من حيث المنشآت الرياضية وهو ما يعرقل مشوار التطوير، والمقصود بذلك ليس فقط ستاد لكرة القدم بل حتى الصالات متعددة الأغراض وحمام السباحة وغيرها من المرافق.

وقال: أخطرونا الهيئة في وقت سابق أن هناك مخطط متكامل لتصميم كافة المنشآت الخاصة في نادي الفحيحيل ابتداء من الستاد مرورا بالصالات متعددة الأغراض وانتهاء بحمام السباحة وهو مشروع متكامل الهدف منه مساواة الفحيحيل ببقية الأندية التي تمتلك منشآت متكاملة.