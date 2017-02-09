يعقوب العوضي



أنهى الكويت آمال العربي في التأهل إلى الدوري الممتاز بعد فوزه عليه بنتيجة ٢٨ ـ ٢٢ (الشوط الأول ١٣ ـ ٩) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في صالة الشهيد الفهد الأحمد بمقر اتحاد اللعبة في الدعية ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مرحلة الدمج، ورفع الفائز رصيده إلى ٢٤ نقطة، بينما يبقى العربي على رصيده السابق ١٣ نقطة، أدار اللقاء الحكمان احمد الأحمد وفواز الخطيب، وعلى ضوء النتيجة يهبط الأخضر إلى دوري الدرجة الأولى رسميا.



وفي السياق نفسه، استفاق خيطان متأخرا في دوري كرة اليد على حساب الجهراء بفوزه عليه بنتيجة ٣٤-٢٩ (الشوط الأول ١٨ – ١٢) في المباراة التي جمعتهما مساء اول من امس، ليربح خيطان اول نقطتين برصيده في البطولة، بينما بقي رصيد الجهراء عند نقاطه التسعة، ادار المباراة الحكمان محمد الدويسان ومشاري الرميح.



وبالعودة الى لقاء خيطان مع الجهراء، ظهر الفائز بصورته المعهودة في المواسم الماضية على الرغم من غياب بعض عناصره البارزة مثل علي اشكناني، حيث تألق من خيطان كل من علي السعيد، ابراهيم البلوشي، وحارس المرمى حسن علي الى جانب جاسم البرك وعبدالعزيز دشتي، بينما برز من الجهراء فهد الشراري ومحمد واحمد مفرح.



وعاب اداء الجهراء تسرعهم في انهاء الهجمة والذي انعكس عليهم «فاست بريك» لخيطان.



جدير بالذكر ان المباراة لا تسمن ولا تغني من جوع، حيث فقد الطرفان فيها امل التأهل الى الدوري الممتاز ويتبقى عليهم اعداد العدة لدوري الدرجة الاولى.



وفي السياق نفسه، تعرض لاعب التضامن سيد الموسوي لإصابة بالرأس بعد كرة مشتركة مع احد لاعبي اليرموك واتخذ الطاقم الطبي المتواجد في الاتحاد الاجراءات اللازمة لإسعاف اللاعب، ومن المتوقع غيابه عن مباراة فريقه في الجولة المقبلة امام خيطان.



إلى ذلك، تعرض حارس مرمى الصليبخات خالد مدوه للإصابة بدوره في لقاء فريقه امام كاظمة بعد تصديه لإحدى الهجمات الخطرة، ونقل على اثرها الى المستشفى بعد الإسعافات الأولية التي قام بها الطاقم الطبي ويرجح غيابه عن مواجهة فريقه ضد النصر الأسبوع المقبل.