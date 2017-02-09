يحيى حميدان

تقام مساء اليوم 3 مباريات هامشية في ختام الدور التمهيدي من بطولة كأس الأمير لكرة القدم، حيث يلتقي الجهراء (9 نقاط بالمركز الثالث) مع اليرموك (السابع بـ 5 نقاط) على ستاد صباح السالم، وبرقان (السادس بـ 5 نقاط) مع الساحل (الثامن بنقطة وحيدة) على ستاد نادي الشباب ضمن المجموعة الأولى، فيما يلعب العربي (الرابع بـ 7 نقاط) مع الشباب (السادس بـ 6 نقاط) على ستاد الصداقة والسلام في المجموعة الثانية.

وفضلت لجنة المسابقات إقامة هذه المباريات اليوم كونها تحصيل حاصل على الرغم من انه كان من المفترض اقامة مباريات المجموعة الأولى اليوم والثانية غدا، الا أن اللجنة أرادت تفادي التراخي من جانب الفرق لتجنب ملاقاة فريق معين في الدور نصف النهائي.

وضمن القادسية والتضامن تأهلهما عن المجموعة الأولى، حيث يمتلكان حاليا 16 نقطة وسيلعب الأول غدا مع خيطان، والثاني مع الصليبخات لتحديد هوية المتصدر وصاحب المركز الثاني.

وفي المجموعة الثانية، أكد كاظمة (15 نقطة) تأهله الى «مربع الكبار» وتبقى الصراع بين السالمية (10 نقاط) والكويت (9 نقاط) على البطاقة الثانية التي ستتحدد غدا.

وتبدو الفرصة السانحة للفرق الستة أطراف مباريات اليوم لاختبار بعض العناصر البديلة من جانب المدربين وذلك لإن الفوز أو الهزيمة لن تقدم أو تؤخر.

ومن المتوقع أن يدفع مدرب «الأخضر العرباوي»، الصربي ميودراغ ييزيتش، ببعض الأسماء الشابة كونه سيفتقد مجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين مثل التونسي محمد أمين الشرميطي وبدر طارق والبرازيلي نينو وكذلك مبارك نصار الذي عاد إلى التدريبات مساء أمس بعد انقطاع طويل.