مبارك الخالدي

أعلن المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي مشعل العبكل أن الصربي سردان تيكي جاسكتي سيشغل منصب المدرب المساعد لابن جلدته ميودراغ، خلفا للمدرب أحمد عسكر الذي اعتذر عن عدم استكمال مهمته بسبب ظروفه الصحية.



وقال العبكل: «من المقرر أن يصل فردان مساء الأربعاء (أمس) إلى الكويت، من أجل مباشرة مهمته مع الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة».



ووجه العبكل جزيل شكره إلى عسكر الذي لم يدخر جهدا في أداء مهمته على أكمل وجه، وكان واجهة مشرفة لجميع مدربي النادي خلال فترة عمله مع الفريق الأول.



وأضاف: «ضرب عسكر أروع الأمثلة في تحمل المسؤولية، وتعامل مع جميع اللاعبين من دون استثناء بشكل راقي استحق عليه الإشادة والتقدير والاحترام من الجميع».



واختتم العبكل تصريحه معربا عن أمنيته بأن يمن الله على عسكر بالشفاء العاجل وأن يوفقه في خطوته المقبلة.



من جهته، قال عسكر لـ «الأنباء»: «الحمد لله اولا وآخرا والحقيقة ان العارض الصحي الذي مررت فيه وقف حائلا دون استكمال مهام عملي في الجهاز الفني للاخضر».



وأضاف: «قمت بزيارة النادي واجتمعت مع مساعد رئيس جهاز الكرة حسين عاشور الذي تفهم بدوره الظروف الصحية التي اعانيها والتي تتطلب الراحة والتزام الهدوء ومواعيد العلاج والتي تتعارض مع مهمة التدريب التي عادة ما يصاحبها الانفعال والشد والعصبية».



وختم عسكر حديثه: «لابد ان اوجه الشكر للجماهير العرباوية التي وقفت الى جانبي وكذلك اعضاء مجلس ادارة النادي واللاعبين وزملائي في الجهازين الفني والاداري طوال الفترة الماضية، وأتمنى للاخضر التوفيق في بطولة الدوري».



نصار عاد



إلى ذلك، أعلن مهاجم العربي مبارك النصار عودته للتدريبات مرة أخرى بعد أن أعلن النادي في وقت سابق إيقافه حتى نهاية الموسم في حال عدم دخوله تدريبات الأمس.



وقال اللاعب في مواقع التواصل الاجتماعي: ان السبب في عودته حب جمهور العربي ووالده وعمه.