حامد العمران

اجرى مساء أول من امس لاعب الفريق الاول لكرة اليد في نادي الفحيحيل الدولي فهد ربيع عملية مستعجلة في مفصل القدم بعد الاصابة القوية التي المت به بعد مضي 7 دقائق فقط من بداية لقاء فريقه امام برقان في اطار منافسات الاسبوع الـ 13 لدوري الدمج في صالة الشهيد فهد الاحمد بمنطقة الدعية.

وقد تم نقل ربيع الى مستشفى الرازي وبعد عمل الاشعة تبين وجود كسر في مفصل القدم، الى جانب تمزق قوي مما اجبر الطاقم الطبي لاستعجال العملية لإعادة الرجل الى وضعها الطبيعي وتم وضع 3 قطع معدنية «مسامير» لتثبيت الرجل ولضمان سرعة الالتحام.

وزار ربيع في المستشفى عدد من لاعبي الاندية للاطمئنان عليه الى جانب الجهازين الفني والاداري لفريق الفحيحيل.

وسيمكث ربيع في المستشفى لمدة 3 ايام وتحتاج اصابته الى علاج لمدة 3 اسابيع وبعدها جلسات علاجية تمتد الى 3 شهور على ان يبدأ برنامجه التأهيلي للعودة الى الملاعب عقب 4 شهور من الان مما يعني بان الموسم الحالي منته بالنسبة له.

ومن جانبه، ابدى المدير الفني لفريق الفحيحيل يوسف غلوم اسفه لتعرض ربيع الى اصابة بالغة، مؤكدا ان اصابته في اول 7 دقائق خلطت اوراق الفحيحيل الفنية لاسيما وانه يعتبر اللاعب الاول تكتيكيا في الجانبين الدفاعي والهجومي وخروجه وابتعاده عن الفريق يعتبر خسارة كبيرة الى جانب انه يمتاز بصفات القائد في الملعب.

واشار غلوم الى انه رغم الخسارة بفارق هدف امام برقان، الا ان الامل لايزال موجودا بالتأهل الى الدوري الممتاز مع الخمسة الكبار، مؤكدا انه سيلعب في المباراتين المقبلتين للفوز امام العربي والقرين علي امل ان تصب نتائج الفرق الاخرى في صالحه ويكون نصيب الفحيحيل التأهل.

وأكد المدير الفني للفحيحيل انه سيغير حساباته التكتيكية بعد خسارته لجهود ربيع وان الجانب الدفاعي سيتحول الى طرق اخرى لتعويض الغياب الدفاعي الذي سيتركه الى جانب الاعتماد على السرعة في الهجوم مع بعض الجمل التكتيكية الجديدة بقيادة صانع الالعاب عبدالرحمن نشمي الذي تعتبر عودته الى الفريق مكسب كبير، حيث سيتولى القيادة داخل الملعب بدلا من زميله المصاب.