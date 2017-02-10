يحيى حميدان

فاز الكويت على الصليبخات 84-41 مساء اول من امس في مباراة مؤجلة من منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري كرة السلة الذي اختتم رسميا الأحد الماضي.



وبعد ختام منافسات الدور التمهيدي، تساوى كاظمة والكويت بصدارة الترتيب برصيد 19 نقطة، ويتفوقان على الجهراء (18)، والعربي (17)، والنصر (16) والقادسية (15)، لتتأهل هذه الفرق رسميا لدور الستة الحاسم والذي سينطلق يوم الأربعاء المقبل.



ويأتي بعدها في سلم الترتيب: اليرموك (14)، والتضامن والساحل (12)، والصليبخات (11)، وأخيرا الشباب في المركز الحادي عشر الأخير برصيد 10 نقاط.