تمكن منتخبنا للمدارس من تحقيق فوز مهم وكبير على منتخب مدارس البرازيل 3-1 في افتتاح بطولة كأس «ج» العالمية الثالثة لمنتخبات المدارس والتي تقام منافساتها حاليا في العاصمة القطرية (الدوحة) بمشاركة 20 منتخبا من مختلف بلدان العالم، سجل أهداف منتخبنا حسين دشتي هدفين وسعود قاسم.

وسيلتقي أزرق المدارس مع المنتخب التشيلي، وتضم مجموعة منتخبنا الثالثة أيضا منتخبي السودان وروسيا.

وفي باقي النتائج، تمكن تونس من التغلب على كرواتيا 5-0، وفاز المنتحب الإماراتي على البحرين بهدف دون رد، وعمان على الجزائر 5-1، والسعودية على قطر 3-1.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة منح المنتخب الفائز بالمركز الأول 200 ألف ريال قطري، والثاني 150 ألفا، والثالث 100 ألف، فيما سيحصل أفضل لاعب على 50 ألف ريال قطري، ومثلها لجائزة أفضل حارس وهداف البطولة.