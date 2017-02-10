أحمد السلامي

أكد أمين السر العام بنادي القادسية رضا معرفي في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن مجلس الإدارة تلقى كتابا خطيا بإمضاء عضو مجلس الإدارة سعود بوحمد يطلب فيه سحب استقالته التي قدمها في وقت سابق وهو حق مشروع له حسب النظم واللوائح المعمول بها، وستتم مناقشة طلبه خلال الاجتماع المقبل الذي سيتم الدعوى له خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن مجلس الإدارة لم يتلق كتاب استقالة العضو محمد البناي التي تم تداول أنباء عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعية.

وقال: خلال الاجتماع السابق لمجلس الإدارة ارتأينا منح العضو المستقيل سعود بوحمد الفترة الكافية لمراجعة حساباته قبل البت في استقالته، وتلقينا بعد ذلك كتابا خطيا يطلب فيه سحب استقالته، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة خلال اجتماعه المقبل سيبين وجهة نظر المجلس حيال الاستقالة وأسبابها.

وأضاف: مجلس الإدارة قام بتوزيع مهام الإدارة والإشراف على ألعاب النادي بين كل الأعضاء وفي حال رغبة أي عضو تسلم مهام إدارة أي لعبة يرغب بها فهو محل ترحيب، وهذا رد على ما يتم تداوله حول رغبة بوحمد تولي مهام إدارة لعبة كرة الطائرة وهو محل ترحيب إذا كانت لديه الرغبة في العمل والتعاون مع باقي زملائه.

وحول ما يتردد عن توجه لوقف نشاط لعبة التنس في النادي، علق معرفي قائلا: لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع في الوقت الراهن ولكن نواجه مشكلة في عدم توافر ملاعب قانونية تتيح للاعبي النادي مباشرة تدريباتهم عليها بسبب أعمال الصيانة الواقعة على الملاعب الحالية والتي نواجه فيها مشكلة مع الهيئة العامة للرياضة والمقاول المشرف على مشروع الصيانة.

وأضاف: نحتفظ بنسخة من كل المخاطبات الرسمية مع مختلف الجهات المعنية والتي أشرنا فيها إلى أن تأخر أعمال الصيانة يؤثر سلبا على نتائج اللعبة التي تكلف ميزانية النادي، حيث إننا ملتزمون بعقود مع أجهزة فنية تشرف على تدريب الفرق، مطالبا في الوقت ذاته من إدارة المنشآت ضرورة الإسراع في الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة.