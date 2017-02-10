يعقوب العوضي

تأهل كاظمة إلى المباراة النهائية من المربع الذهبي للدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد فوزه على القادسية في نصف النهائي بثلاثة أشواط مقابل اثنين في اللقاء الذي جمعهما مساء امس الأول على صالة فجحان هلال المطيري بنادي القادسية.



وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: 25-18 للقادسية، 25-17 كاظمة، 25-18 القادسية، 25-20 لكاظمة و15-11 لكاظمة.

ويلتقي حامل اللقب كاظمة مع الكويت في المباراة النهائية الثلاثاء 14 الجاري على صالة القادسية بينما يتواجه في اليوم نفسه قطبا الكرة القادسية مع العربي لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي نفس السياق، رصد مجلس إدارة كاظمة مكافآت مجزية للفريق بعد الفوز على القادسية وذلك تشجيعا منها للفريق قبل مواجهته النهائية مع الكويت.

كما قام الجهاز الفني بقيادة المدرب الكسندر سنجيج بمنح راحة مساء أمس للفريق لالتقاط الأنفاس ومعاودة التدريبات اليوم استعدادا للمواجهة المرتقبة.