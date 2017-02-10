القادسية والتضامن في سباق الصدارة مع ختام دور المجموعات





مبارك الخالدي

يشتد صراع فرق المقدمة في مجموعتي بطولة كأس سمو الأمير مع ختام مواجهات الدور التمهيدي للمسابقة مساء اليوم، إذ تشهد المجموعة الثانية مواجهة مثيرة تجمع الكويت الثالث (9 نقاط) والساعي إلى الحفاظ على لقبة مع السالمية الثاني (10نقاط) وتقام المباراة على ستاد الصداقة والسلام، علما أن الأبيض يخوض المباراة بفرصة واحدة وهي الفوز، وكانت البطاقة الأولى قد ذهبت إلى كاظمة.

ولحساب المجموعة الثانية يسعى القادسية الثاني (16نقطة) لاستعادة الصدارة عندما يلتقي فريق خيطان الخامس (6 نقاط) على ستاد علي صباح السالم، ويعتلي التضامن (16 نقطة) قمة ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن الأصفر ويواجه أبناء الفروانية اليوم الصليبخات المركز الرابع (9 نقاط) على ستاد صباح السالم، كما تشهد الجولة مباراة غير مؤثرة في المجموعة الثانية، تجمع بين فريقي النصر الخامس (نقاط 6) والفحيحيل الأخير الخالي رصيده من النقاط على ستاد نادي الكويت.

الأبيض والسماوي.. نارية

يسعى الكويت إلى التمسك بالفرصة الوحيدة وهي الفوز على السالمية، ويدرك الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب محمد عبدالله أن الخسارة أو التعادل سيجرد الأبيض من لقبه ويحرمانه من التأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة.

ويخوض الأبيض المباراة قادما من خسارة أمام كاظمة 1-0 هي الثانية على التوالي للفريق في البطولة اذ سبقها السقوط أمام النصر 1-2، وتضم قائمة لاعبي الفريق نخبة لافتة من اللاعبين وقد يغيب عن المواجهة بداعي الإصابة حسين حاكم وفهد العنزي كما تحوم الشكوك حول مشاركة عادل ارحيلي لذات السبب، ويعول الجهاز الفني على السرعة العالية لمهاجميه عبدالهادي خميس وجمعة سعيد وحيوية الواعد طلال جازع.

وعلى الجهة الأخرى، يأمل السالمية إثبات جدارته وعبور محطة غريمه بفرصتين هما الفوز او التعادل ويمتلك المدرب محمد دهيليس العديد من مفاتيح اللعب التي تكفل له تحقيق مبتغاه، فالسماوي نجح في استعادة بريقه بعد التعاقد مع الأردنيين محمود زعترة وصالح راتب إلى جوار مواطنهما عدي الصيفي حيث تميز أداء الثلاثي بالسرعة خصوصا في الثلث الأخير من الملعب، كما يعول دهيليس على خبرة حارس مرماه خالد الرشيدي ومهارة كل من فيصل العنزي ونايف زويد.

الأصفر للأول

وفي المجموعة الأولى يأمل القادسية في عبور محطة خيطان بعدد وافر من الأهداف وذلك لاستعادة صدارته لترتيب فرق المجموعة فالأصفر لن يقبل بالتأهل كوصيف، ويعاني الجهاز الفني بقيادة الكرواتي داليبور ستاركفيتش حالة من عدم الاستقرار لقائمة لاعبيه بسبب الإصابات التي حرمته جهود عدد من لاعبيه من بينهم فهد الفهد وطلال العامر، ويدين الفريق بنتائجه الأخيرة لخبرة قائده بدر المطوع إلى جوار صالح الشيخ وحيوية الواعد رضا هاني والبرازيلي ديفيد داسيلفا.

وفي الطرف الآخر يخوض خيطان المباراة لاختبار قدرات لاعبيه قبل انطلاق بطولة الدوري.

التضامن للمواصلة

وعلى ستاد صباح السالم بالنادي العربي، يأمل التضامن مواصلة انتصاراته اللافتة في البطولة والتي كفلت له التربع على صدارة المجموعة بعد نجاح الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني علي مهنا في الاستقرار على التشكيلة التي تضم عددا من لاعبي الخبرة والشباب يقودهم الحماس والطموح.

في المقابل يخوض الصليبخات المباراة في إطار استعدادات الفريق لخوض مواجهات الدوري بعد خروجه من المنافسة على البطولة.