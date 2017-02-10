تنطلق غداً بطولة الكويت الـ 17 لسباقات الهجن برعاية سمو أمير البلاد تحت شعار (11 عاما من العطاء) بمشاركة كبيرة لهجن عائدة لملاك من الكويت ودول الخليج والدول العربية تتنافس في 124 شوطا على مدار 6 أيام.

وتستهل البطولة التي يستضيفها مضمار الشهيد فهد الأحمد في نادي الهجن بمنطقة كبد بإقامة 21 شوطا في الفترة الصباحية ثم افتتاح القرية التراثية المقامة على هامش البطولة والتي تحاكي حياة أهل البادية وعاداتهم الأصيلة في الكويت قبل الانتقال إلى المضمار الرئيسي لإقامة الافتتاح الرسمي للبطولة وانطلاق 4 أشواط.

وقال المنسق العام للبطولة رئيس النادي حسين الدواس إن اللجنة المنظمة برئاسة د.حمود فليطح أنهت استعداداتها لانطلاق هذا الملتقى التراثي ولاسيما حفل افتتاح البطولة، مشيدا بجهود أعضاء اللجان العاملة.

وأضاف الدواس أن اللجنة المنظمة خصصت بعض الأشواط للهجن العائدة للمواطنين والبعض الآخر للهجن العائدة للشيوخ ومن يرغب، متوقعا أن تحفل سباقات البطولة بمستويات قوية نظرا لوجود افضل الهجن في العالم، فضلا عن الجوائز القيمة التي تم رصدها للفائزين.

وأعرب عن الفخر والاعتزاز بالرعاية السامية للبطولة ودعم سمو أمير البلاد اللامحدود لها وحرص سموه على إبراز التراث الكويتي الأصيل وهو ما شكل دعما كبيرا لملاك الهجن في الكويت والدول العربية.

وعبر عن امله في أن تشهد جميع السباقات ندية وتشويقا كبيرين لإسعاد عشاق هذه الرياضة، خصوصا أن عددا كبيرا من الهجن المشاركة تعد من أفضل الهجن العربية في فئاتها العمرية كافة.

وثمن الدواس الدعم السخي الذي قدم للبطولة من ولي عهد إمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ونائب حاكم دبي ووزير المالية في الإمارات الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ومن هجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات واللجنة المنظمة لسباقات الهجن في قطر الأمر الذي سيسهم بظهور السباقات بأفضل صورة تنافسية.

أبرز البطولات

من جانبه، قال أمين سر النادي ومدير البطولة ربيح العجمي إن البطولة التي تقام للعام الـ 17 على التوالي بنجاح كبير وتعد من أبرز البطولات لهذه الرياضة في العالم وتجسد حياة الآباء والأجداد في المنطقة العربية.

وأضاف العجمي أن جميع الهجن المشاركة وصلت إلى البلاد مع ملاكها عبر المنافذ البرية بتعاون مميز من السلطات الكويتية والسعودية على الحدود، معربا عن أمله في أن تحقق هجن الكويت نتائج مميزة في البطولة ولاسيما أن ملاكها استعدوا بشكل مميز لمنافساتها.

وذكر أن هذه البطولة تتميز بجوائزها القيمة وهي سيارة للفائز بالمركز الأول في كل شوط من الاشواط المقررة بالإضافة الى جوائز نقدية للمراكز من الثاني وحتى العاشر.

وأضاف ان دعم سمو الامير والأشقاء الخليجيين جعل البطولة واحدة من اهم الملتقيات التراثية لهذه الرياضة الأصيلة التي مارسها الآباء والأجداد.