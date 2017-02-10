يعقوب العوضي

حول القرين تأخره في الشوط الأول أمام السالمية بنتيجة 17-11 إلى فوز صعب في الشوط الثاني بنتيجة 27-28 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الشهيد في الدعية ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري دمج اليد، ورفع القرين رصيده إلى 19 نقطة ضمن معها التأهل إلى الدوري الممتاز، بينما يبقى رصيد السالمية عند 23 نقطة ويترك الصدارة للكويت بفارق نقطة واحدة، أدار المباراة الحكمان هاني أبل وثامر اشكنوني.

ولم يسبق للسماوي الخسارة طوال مشواره في البطولة كما حافظ على صدارة الترتيب العام لاثنتي عشرة جولة. وفي سياق اللقاء أحكم السالمية قبضته على مجريات اللعب في الشوط الأول مستغلا سوء التغطية الدفاعية والمساحات لدى المنافس وأيضا مستغلا الاخطاء الهجومية وتحويلها إلى «فاست بريك» عبر حارس مرماه علي صفر وتألق كل من محمد الصلال وراكان تقي وبشار تقي ومحمد البلوشي وعبدالرحمن سند.

وفي الشوط الثاني قام الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد عبدالمعطي بتنظيم صفوفه وإعادة ترتيب أوراقه في الدفاع ونجح في استغلال أخطاء السالمية وتحويلها لهجمات مرتدة لمصلحته، وبرز من القرين ابراهيم الأمير وعبدالعزيز يالوس وحارس المرمى علي الخضر وسعد سالم وبخيت جميل وحسن مدن.

استبعادان في المواجهة

وقام الطاقم التحكيمي باستبعاد إبراهيم الامير (القرين) لتكرار الإيقاف المؤقت ثلاث مرات بينما استبعد بشار تقي باستخدام البطاقة الزرقاء (السالمية).